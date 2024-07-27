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娛樂

（G）I-DLE宋雨琦曬廣東話冧港迷 許軼開心跟偶像同場

宋雨琦在港歎菠蘿包讚好味 預告25歲生日給粉絲驚喜

【明報專訊】韓國女團（G）I-DLE成員宋雨琦、泰籍男演員Hirunkit Changkham（Nani）、COLLAR成員許軼（Day）和吳家忻等，昨日到中環出席品牌活動，吸引數百粉絲圍觀。壓軸出場的宋雨琦甫現身，粉絲瘋狂尖叫，不停嗌宋雨琦名字，場面熱鬧。

身穿黑色連身短裙的宋雨琦笑容滿面，十分識做不停揮手，跟在場粉絲打招呼，又派心和飛吻，她用廣東話打招呼：「大家好，我係雨琦。」被問到（G）I-DLE一連3場香港演唱會前晚結束感受，她以廣東話表示玩得很開心，多謝大家來睇騷，令她留下非常美好回憶，期待可以再來香港。

宋開心食到菠蘿包

說到出道6年，唱歌又拍劇，問她喜歡哪個範疇？宋雨琦說自己是歌手出身，當然喜歡唱歌，未來希望挑戰不同舞台和演戲等。講到扮靚心得？她說：「我在舞台上多變，平時打扮視乎心情而定，很喜歡今天的衣著，短裙簡單得來不失高貴優雅。」

宋雨琦每次來港都來去匆匆，很開心今次已吃了她最喜歡的菠蘿包，大讚好好味。下月23日宋雨琦25歲生日，問她有什麼慶祝計劃？她稱每年生日都會給粉絲驚喜，今年希望大家期待一下。

Nani預告新劇將首播

Nani相隔一年再來港，用廣東話介紹自己說：「大家好，我係Nani，我好開心見到大家。」他此行最想去主題公園和參觀廟宇，又透露已吃了最想吃的麻辣火煱。談到工作，他表示早前拍了齣新劇《High School Frenemy》，至於飾演什麼角色，就先賣關子，劇集將於10月播映，希望大家期待。

Day很開心可以近距離接觸宋雨琦，表示（G）I-DLE去年來港開演唱會，她自掏腰包買VIP門票入場欣賞，可惜今次未能捧場，因COLLAR要錄新歌，不過相信（G）I-DLE很快便再來港開騷。

問她喜歡（G）I-DLE什麼？Day說：「喜歡她們的概念，很有女性力量。」可有信心COLLAR追趕到（G）I-DLE的成就？她謂：「信心一定要有，追不追趕到是另一回事。」

Day不心急出單曲

Day希望COLLAR未來可以出多些大家喜歡的歌曲，承認不夠團歌，說今年目前為止才出了兩首。她透露稍後隊友李芯駖、陳泳伽（Winka）和邱彥筒（Marf）會推出solo歌，自己專注團歌，因喜歡團體一起活動。問到不想擁有個人單曲？Day稱不心急，認為是機遇，未來一定會發生，現在學作歌和聽不同歌曲提升自己，未來除唱歌，還想再拍劇。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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相關字詞﹕許軼（Day） (G)I-DLE Hirunkit Changkham (Nani) 宋雨琦

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