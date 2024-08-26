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娛樂

【開箱】《浪漫這一家》 池珍熙扮Mark哥追老婆

【明報專訊】鄭恩地、李姃垠及崔振赫主演韓國有線頻道JTBC劇集《她的日與夜》，演員陣容未算強勁，但憑新穎有趣題材，贏得觀眾支持，由開播收視3.9%升至結局11.7%。新劇《浪漫這一家》本月10日接檔，收視一直徘徊3%至5%之間，反應未如理想，而且口碑一般，未能延續聲勢，究竟問題出自哪裏？香港觀眾可以透過影視串流平台Netflix尋找答案。

「亡夫」要求復合

《浪漫這一家》由11年前說起，琴愛妍（金志秀飾）因丈夫卞武進（池珍熙飾）多次生意失敗，輸掉家財兼欠下巨債，決心與他離婚，獨力養育女兒卞美來（孫娜恩飾）及兒子卞賢在（尹產賀飾），一家三口過着刻苦日子。美來畢業後，在大型超巿食品銷售部工作，減輕家庭負擔。其後愛妍看到武進遇上車禍的新聞，以為丈夫離世，於是拜祭對方，武進突然現身，更以30億韓圜（約1800萬港元）購入愛妍一家三口居住的公寓，計劃重新追求妻子。

新劇以四口之家為背景，故事不單離地，加插老套劇情，例如愛妍拜祭「亡夫」時，武進突然出現，嚇得失足跌倒，武進即時飛撲，以強而有力的臂彎接住她；武進為令妻子回心轉意，每天早晚出現，炫耀自己才華，又不斷示愛及送禮，手段過時彷彿陳年舊劇。愛妍對此無動於l ，因她無法忘記當年被丈夫拖累的慘况，拒絕再被對方甜言蜜語欺騙。

加插懸疑情節

美來與母親站在同一陣線，憎恨父親所作所為，即使對方「死而復生」，也絲毫不覺高興，並強烈反對父母復合，甚至與父親訂立協議，武進若在一個月內，未能修補夫妻裂痕，便要把公寓轉送給她，從此消失她們眼前。

《浪漫這一家》全劇預計有12集，節奏並不拖拉，只是劇情保守，觀眾大致猜到武進最終可與愛妍復合，父女關係得以破冰，一家四口過着幸福生活。為了增加看點，於是為武進加入懸疑背景，失蹤多年如何度過？又如何致富？首集提到他為購入公寓，親自拜訪前業主，對方表明不想出售物業，未幾即住所失火，對方葬身火海，武進得以完成交易。導演刻意引導觀眾，武進跟火災有關，藉此增加追看性。

致敬《英雄本色》

新劇亦有輕鬆情節，兩度加插港產片《英雄本色》元素，例如愛妍約見前業主女兒，商討屋租問題，為了給對方下馬威，她刻意穿著長褸、咬着火柴，擺明向《英雄本色》周潤發扮演Mark哥致敬，背景音樂更借用張國榮的《當年情》。另外，武進亦自稱是周潤發粉絲，在前業主面前裝腔作勢，玩弄火柴。

《浪漫這一家》起用《大長今》池珍熙當主角，相隔3年再次擔綱，應有一定捧場客。另一看點是美來的愛情線，她在超巿打工，遇上保安員南泰平（珉豪飾），後者曾是跆拳道運動員，其後因傷退役，真正身分是超市社長的兒子，刻意隱藏「富二代」身分，且看珉豪與娜恩能否吸引年輕觀眾支持。

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