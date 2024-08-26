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娛樂

阿倫狄龍長眠法國莊園 子女愛犬出席葬禮 逾百影迷獻花悼念

【明報專訊】「法國第一美男」阿倫狄龍（Alain Delon）上周離世，享年88歲，子女遵照遺願，前日在亡父位於巴黎東南部的杜希莊園舉行私人葬禮，僅邀40多名親友出席，入場前先交出手機，防止有人偷拍。阿倫狄龍生前說過，死後要求愛犬Loubo陪葬，惹來愛護動物組織反對，他的女兒Anouchka表示已領養Loubo，這日亦與牠同行，陪伴主人走完最後一程。在莊園鐵閘外，過百影迷獻花悼念，揮淚送別偶像。

法新社昨日報道，阿倫狄龍跟前妻Nathalie Delon所生兒子Anthony、荷蘭模特兒舊愛Rosalie van Breeman、他倆育有一對子女Anouchka和Alain-Fabien，以及他生前最寵愛的牧羊犬Loubo均有出席葬禮。曾跟他合演《氣蓋山河》的86歲意大利女星歌狄亞嘉汀娜（Claudia Cardinale），原本獲邀參與，但她透過經理人拒絕並說：「遺屬希望我到場致辭，但我實在太傷心了，無法成行。」

子女不和分別到場

早前有報道指，阿倫狄龍2019年中風後健康轉差，去年跟家人慶祝聖誕後，三名子女今年初為老父的醫療安排問題對簿公堂，女兒Anouchka批評兄弟Anthony及Alain-Fabien不讓父親接受正確治療，於是帶他到瑞士求醫，否認此舉是為爭產。三人關係決裂後，前日兄弟倆結伴出席葬禮，以示同一陣線；Anouchka則由丈夫Julien Dereims陪同到場。

阿倫狄龍晚年因心臟問題多次住院，2018年接受傳媒訪問已表明，死後拒絕國葬，「就像普通人一樣，舉行家庭喪禮，毋須勞師動眾」，因此他已取得當地政府許可，在佔地約120公頃的莊園內興建小教堂，好讓他死後長眠於此。事實上，一向愛犬如命的他，過去亦曾在此埋葬至少35頭寵物。

陸空管制防止偷拍

據英國《衛報》報道，阿倫狄龍葬禮舉行期間，法國警方在莊園附近設置路障，維持交通秩序，防止大量影迷湧入，現場又實施空中交通管制，禁止無人機駛近偷拍。就算獲邀參加葬禮，親友入場前亦必須交出手機，確保活動不受滋擾。

阿倫狄龍死訊曝光後，過去一周有不少影迷到莊園門外獻花，前日亦聚集過百粉絲，專程到此送別偶像，現年28歲的Maxime Ducharme向法新社記者表示：「我對阿倫狄龍的愛，遺傳自我的父母。」鄰居Marie-Christine Guibert亦來悼念，「即使隔着鐵閘，也要向他致敬，對我來說別具象徵意義」。葬禮結束後，阿倫狄龍三名子女向法新社表示：「對於法國和來自世界各地的影迷熱情，我們深受感動。」

相關字詞﹕葬禮 歌狄亞嘉汀娜 阿倫狄龍

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