明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《夏日的檸檬草》 婁峻碩李沐曹佑寧譜校園三角戀

【明報專訊】李沐、曹佑寧、婁峻碩主演的台灣電影《夏日的檸檬草》近日在港上映，新片改編作者瑪琪朵同名小說，由獲金鐘獎最佳戲劇節目導演獎的賴孟傑執導，以搞笑輕鬆手法，帶出青澀酸甜的校園戀愛。

高中女生曉夏（李沐飾）和青梅竹馬的柚子（婁峻碩飾）在校內是公認的一對，不過曉夏對轉校生程奕（曹佑寧飾）一見鍾情。程奕不僅帥氣，還成績優秀、才華洋溢，又很會打架，迷到「心心眼」的曉夏下定決心，誓要追到男神！她使盡各種老派方式追求程奕，儘管失敗依然勇敢再追；看似冷漠的程奕，心裏原來藏着與曉夏有關的秘密。另一方面又有青梅竹馬婁峻碩默默守候，譜出校園三角戀。

婁為角色喪食便當

曹佑寧飾演的程奕一出場，展現帥氣迴旋踢，氣勢鎮壓全場，還有優越的外語能力，集完美於一身。相對婁峻碩飾演的柚子常狼吞虎嚥，吃到滿嘴油膩，李沐演的曉夏忍不住說：「一樣都是男，怎麼會差那麼多。」

婁峻碩很享受在戲中呈現跟自己平常不同的形象，不計形象演出可更貼近角色性格。婁峻碩為詮釋永遠肚餓的貪吃高中生，搶同學的午餐便當，每次拍時都認真狼吞虎嚥將食物塞入口，吃得太快有時想吐，但他還是死命將食物嚥下肚，「劇組準備的便當都好好吃，吐掉太浪費了！」

婁峻碩透露第一次見面時，覺得曹佑寧外表冷漠、不好親近，之後慢慢培養默契，一同參加動作戲訓練，實際拍打戲時很順利。片中二人為追同一女生對立，私底下相處像兄弟，曹佑寧大讚婁峻碩：「他的個性很像片中角色柚子，很陽光溫暖且細心。」

呈現有味道的電影

導演賴孟傑以「天菜」與「地瓜」（番薯）比喻兩個男生角色：「天菜吃起來會無比開心，冬天時握着烤地瓜很溫暖，夏天冰心地瓜很舒爽，兩種菜吃起來都舒舒服服，女孩不管碰到哪一種都很好，我是這部電影的導演，同時擁有兩種菜很幸福。」

監製胡百薇表示：「我們希望呈現一部有味道的電影給觀眾，《夏日的檸檬草》不論是透過影像、海報、音樂，要觀眾看得到味道、聽得到味道、聞得到味道，不論是檸檬草的味道、青春的味道或是戀愛的味道。」

透過大熒幕回憶青春歲月

檸檬草的花語是「說不出口的愛」，劇情除着重校園愛情，也將「說不出口的愛」用各種形式描述，像是家人、夫妻或寵物飼主間的故事，都隱藏着檸檬草的花語含義。

第29屆釜山國際電影節今年特別聚焦單元主題為「青少年精神、青少年電影」，《夏日的檸檬草》入選單元片之一。導演賴孟傑開心表示：「我們在青春裏談遺憾，在遺憾裏追求夢想，把夢想映在大熒幕上，從大熒幕上回憶自己的青春，電影永遠不會老，因為不管幾歲，回憶裏的自己永遠跟青少年一樣，永遠年輕。」

相關字詞﹕夏日的檸檬草 娛樂場

上 / 下一篇新聞