約滿無綫 退《中年》群組 梁浩銓：與妻分居無關曹敏寶

信支嚳儀非爆料人

梁浩銓表示與太太仍處於分居狀態，小朋友跟媽媽生活。分居是否與曹敏寶傳緋聞有關？他說：「其實不關任何人事，家家有本難念的經，不知為何在我最後一個公司活動才爆出這傳聞，我和曹敏寶只是朋友，也沒聯絡，亦已主動退出群組（《中年好聲音》），免負面新聞影響大家。」有傳是支嚳儀爆料，他強調對方不會：「佢份人好真，和我好好朋友，認識已久，經常相約食飯傾偈，我絕對相信她。」可認為無綫處理龍婷與丘亞葵緋聞，跟處理他與曹敏寶的緋聞不同欠公平？梁浩銓說：「冇話公唔公平，每個人有自己的命運，公司決定都冇辦法。」

楊潮凱讚大女主動學湊弟弟

楊潮凱兒子早前出世，與女兒湊成「好」字，透露被洪永城勸服到日本參加馬拉松賽事，首次挑戰全馬，「到時兒子差不多3個月大，當畀自己放假」。楊潮凱為兒子取名心信，期望對方有信念，稱大女開心弟弟出世，主動要求學習湊B，幫手餵奶和換尿片。

記者：林祖傑