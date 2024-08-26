龍婷現身避談Hello Kiss已婚傳聞 與支嚳儀合照 信非爆料人

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

「潛水」個多月的龍婷昨日復工，錄影《中年好聲音3》，同場還有「中一生」與「中二生」，包括周吉佩、李佳、羅啟豪、吳大強、古淖文、譚輝智和顏米羔等。盛傳是「金手指」爆料的支嚳儀亦在場，眾人錄影跳唱快歌《一夜成名》，龍婷和支嚳儀被安排站兩邊跳舞，錄影完兩人攬腰合照，力證沒有心病不和。二人表示有偈傾，強調《中年好聲音》大家庭仍然團結。

認工作被取消 跟公司說法不同

龍婷在經理人及企業傳訊部職員陪同下受訪，要求所有傳媒一次過做訪問。龍婷先說：「Hello，大家好！件事過咗咁耐，我想是時候出來再見大家。件事已經過去，不想再提起，不想再打攪任何人。多謝公司對我的支持與諒解，以後會繼續努力，做好自己的工作，多謝你們。」

龍婷避答有否因緋聞被無綫問話，只說自己逾月沒有回公司，承認《星光熠熠耀保良》演出被取消，與之前TVB Music Group總裁何麗全稱她因不在港未能參與演出說法不同。

問非所答 稱事件已過去

龍婷形容這段日子像休假，有練歌和周圍逛，沒有回答有否自我反省或聯絡丘亞葵。問有否擔心緋聞影響前途和形象？她停頓幾秒說︰「我不想辜負自己這7年來的努力，有好多朋友共同見證我這7年是很努力去唱歌給大家聽，日後會繼續努力做這件事」。她避答日後可會再見丘亞葵，只說事件已過去；對於丘亞葵稱與她只是朋友式的Hello Kiss，龍婷問非所答︰「往後日子會繼續看公司安排，做自己擅長的工作。（有沒有留意粉絲的網上留言？）好多朋友都關心我，所以我今（昨）日行出來，多謝大家關心，之後會唱更多好歌。」

再熟的朋友都要保持距離

龍婷稱獲很多朋友，包括「中一生」戰友關心慰問，形容彼此很團結，是個溫暖大家庭。支嚳儀被指是「金手指」，她強調沒有懷疑過對方，信任支嚳儀，見面不會尷尬。

至於有自稱是舊鄰居的網民，爆她已婚兼育有兒子，龍婷繼續避談，只說從2017在街頭唱歌以來，從沒提及自己任何私事，之後亦不會提。會否擔心再被人爆料揭往事，龍婷重複答「件事已經過咗去」，沒正面回應。她稱日後與朋友見面食飯，會好小心言行舉止，再熟的朋友也要保持距離，若工作需要，就算跟已婚人士見面也沒有問題。

支嚳儀慶幸真相水落石出

支嚳儀被指出賣曹敏寶和龍婷，表示已幾個月沒有跟龍婷見面，昨日見面有打招呼和傾談，沒提起與報道有關的事，一如以往一齊專注排舞，讚龍婷歸隊後仍然專業，跳舞很快跟上，「和龍婷沒有就住就住感覺，因為都是假新聞和謠言，從來沒發生過，大家心裏不會有條刺，都是好自然做回自己」。

龍婷說沒有懷疑過她，支嚳儀表示大家都信任自己，對傳言感無辜又無奈，慶幸真相水落石出。梁浩銓昨日出席活動也公開表示信任她，支嚳儀說︰「他有傳短訊叫我加油，知道我被人屈，不需要解釋太多。被人指我是『金手指』，我都好無言，平日工作多過說話，以後都是專注事業。」

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