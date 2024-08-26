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娛樂

尊重前輩周啟生意見 林家謙自認有拼勁「廢青」

林家謙理解尊重前輩意見 唔介意被周啟生形容「廢青」

【明報專訊】林家謙早前被前輩周啟生公開批評是「廢青」，連他的粉絲都鬧埋，惹起熱議。林家謙前晚任《新城33周年台慶Show》表演嘉賓，首度回應表示不介意，「我都覺得有少少係嘅，就如新碟『ISFP』的主題，特徵就是懶，要最後才衝去完成工作，有些人都覺得我不夠勤力，家人和歌迷催我才寫歌」。他表示不認識周啟生本人，不覺得言論是對他批評，對前輩意見是理解和尊重，認為每個人都有發表意見和睇法的自由，沒有因此不開心，覺得有時面對別人否定自己是好事，會讓他反思，可能成為歌曲創作靈感。林家謙強調現在是很拼勁的少年，能平衡到耍廢。對於周啟生稱可以用3隻手指彈贏他？他笑道：「有時都覺得自己技不如人，我彈琴比較簡約一點。」

唔信Tyson Yoshi被性騷擾

林家謙聞好友Tyson Yoshi（程浚彥）被男網民性騷擾即一臉質疑，笑道：「他被人性騷擾？他性騷擾別人吧！我不覺得是被人性騷擾，在網上post出來時幾開心呀，如果真的就上差館啦。」為何覺得Tyson Yoshi性騷擾別人？林家謙說：「我點知佢，post出來咪引來好多人和應囉，佢經常性格上騷擾我，成日打電話來不知做什麼，可以改姓Tyson騷擾。」是否答應在對方婚禮彈琴？他說：「不知道，我驚會彈了陳奕迅《婚禮的祝福》，可能他想有其他配樂，叫我敲木魚，我敲木魚拿手啲。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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