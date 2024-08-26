尊重前輩周啟生意見 林家謙自認有拼勁「廢青」

【明報專訊】林家謙早前被前輩周啟生公開批評是「廢青」，連他的粉絲都鬧埋，惹起熱議。林家謙前晚任《新城33周年台慶Show》表演嘉賓，首度回應表示不介意，「我都覺得有少少係嘅，就如新碟『ISFP』的主題，特徵就是懶，要最後才衝去完成工作，有些人都覺得我不夠勤力，家人和歌迷催我才寫歌」。他表示不認識周啟生本人，不覺得言論是對他批評，對前輩意見是理解和尊重，認為每個人都有發表意見和睇法的自由，沒有因此不開心，覺得有時面對別人否定自己是好事，會讓他反思，可能成為歌曲創作靈感。林家謙強調現在是很拼勁的少年，能平衡到耍廢。對於周啟生稱可以用3隻手指彈贏他？他笑道：「有時都覺得自己技不如人，我彈琴比較簡約一點。」