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娛樂

出錢出力盼大眾多關注患病基層兒童 梁朝偉期待看劉嘉玲黃子華舞台劇

梁朝偉資助兒童獎學金 捐300萬善款兼趙無極名畫義賣

【明報專訊】影帝梁朝偉昨日出席兒科醫學會主辦的「鵬程奮進堅毅獎學金2024」活動，任嘉賓的他對於基金資助長期病患和來自基層家庭的兒童，覺得很有意義，私人捐出300萬元，以及一幅已故法籍華裔藝術大師趙無極的水墨畫義賣，他獲小朋友回贈心意卡，感到好窩心。梁朝偉期望可以起帶頭作用，讓更多人關注伸出援手，他未有成立個人慈善基金想法。提到陪同出席的太太劉嘉玲與黃子華合演舞台劇《香港式離婚》，梁朝偉表示支持及捧場，他本身對演舞台劇沒有興趣。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

梁朝偉（偉仔）昨日在身兼經理人的太太劉嘉玲陪同下出席頒獎禮，嘉玲未有受訪。偉仔表示知道基金主要資助一些長期病患或來自基層家庭的兒童，認為很有意義，私人捐出300萬元，以及水墨畫作義賣籌款，開心獲小朋友回贈心意卡。

籲獲獎同學努力追夢

偉仔在台上恭喜今年得獎的同學們，希望他們好好利用獎學金，繼續努力追尋自己夢想。他解釋今次與兒科醫學會合作純屬機緣巧合，原因是之前為新片做資料蒐集，因而認識一班兒科醫生，獲邀請參加去年的頒獎禮，「我被一班小朋友感動，很多家庭環境不好及有長期病患，仍好堅強，需要更多人關注和支持」。

偉仔知一班醫生積極行善幫助基層家庭兒童醫病，去年和今年均參與活動以示支持，透露稍後會細看心意卡內容，至於如何篩選幫助的小朋友個案，交由專業醫生跟進。

偉仔希望透過自己起帶頭作用，吸引外界更多人關注，單靠他一個人的力量支持並不足夠，亦未想過以個人名義成立慈善基金。問到太太劉嘉玲會否跟隨她捐出私人珍藏籌款？偉仔表示暫時不會。

偉仔已完成在德國拍攝的電影《Silent Friend》，目前正放假休息，打算留港多陪伴家人。他擔任《第37屆東京國際電影節》競賽電影評審主席，10月會飛日本參加。

夫妻齊欠飛債

劉嘉玲與黃子華合演舞台劇《香港式離婚》，偉仔予以支持和很期待，不過斬釘截鐵表示無意參與或客串，「我對演出舞台劇沒有興趣，亦不熟悉，所以沒有給太太意見。嘉玲和子華都是演員，不用我幫手對戲，但一定會去捧場支持」。偉仔稱和太太都有很多朋友想預訂門票，只好交嘉玲助手處理。提到有可能因為舞台劇跨年演出，夫婦未必有時間共同慶祝新年，偉仔覺得太太為工作，不會介意。

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相關字詞﹕鵬程奮進堅毅獎學金2024 劉嘉玲 梁朝偉

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