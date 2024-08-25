【娛樂場】古裝愛情劇《柳舟記》 張晚意王楚然有顏值有演技

故事講述仰山第一寨主柳眠棠（王楚然飾），帶領仰山眾人懲惡揚善，卻在一次打鬥中身受重傷，後被淮陽王崔行舟（張晚意飾）所救。柳眠棠醒來失憶，將崔行舟誤認為夫君崔九，兩人憑着膽識和才智一同開創瓷器店，生意甚佳。朝廷欽點崔行舟出征金甲關，為不連累柳眠棠，崔行舟放下休書絕塵而去，柳眠棠不離不棄，先後跟隨夫君援後方、戰野兵、剿悍匪，夫妻二人裏應外合守護邊關。隨着感情漸入佳境，崔行舟的真實身分曝光，兩人感情再次面臨考驗，歷經坦承、艱難時局，夫妻幫助皇孫子瑜（劉淯飾）清除叛黨，最終過上甜蜜日子。有形容劇中兩人如電影《史密夫決戰史密妻》的古裝版，你來我往的對手戲讓劇迷看得開心。

男女主角同獲觀眾喜愛

張晚意首度伙拍有「古裝女神」之稱的王楚然，《柳舟記》開播前，已讓不少劇迷期待這對顏值演技雙在線的組合。該劇首播後接連奪得熱度榜冠軍。王楚然演繹失憶後「傻白甜」的人設獲讚賞，被指為劇情生色不少。張晚意飾演的男主角崔行舟亦英勇善戰、心懷家國，憑演技和俊逸外形，同樣贏得觀眾喜愛。張晚意近日在訪問中談到該劇的一大看點，「這部劇的獨特性，就是男女主角都有雙重身分；這也是我參演第一部劇後，經過8年再演喜劇，我很喜歡」。

《柳舟記》導演劉國楠過去多次與張藝謀合作，曾執導奇洛李維斯主演的短片。《柳舟記》在布景、服裝和演員造型上被指達高水平。除男女主角張晚意與王楚然，其他演員還有劉令姿、袁雨萱、黃燦燦及曹曦月等高顏值人氣小花。

場景服飾道具用心打造

有評論《柳舟記》人物設定有新意，崔行舟的輕喜劇色彩，不同於傳統古裝劇中的英雄形象，趨向一個有笑有淚的普通人，與柳眠棠的相處過程中，他在不斷地尋找和確認自己的身分和價值。柳眠棠的設定則自帶「我是誰」的疑問，但展現具智慧、果敢及自我意識的性格。

還有提到場景佈置、服飾設計及道具，都具中國傳統美學，而兩大重要場景，淮陽王府與崔宅的打造亦被指用心；淮陽王府以本木色為主色調，低調中透出典雅與肅穆，整體佈局嚴謹，細節盡顯中國傳統古典建築美。崔宅則截然不同，充滿田園牧歌氣息，小橋流水、綠樹成蔭，既有江南水鄉的溫婉，又不失世外桃源的寧靜。《柳舟記》已在黃Viu上架。