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娛樂

出道20年忽發奇想 謝安琪想邀同期歌手演音樂劇

【明報專訊】謝安琪昨日到中環街市擔任青少年癌症基金展覽開幕禮嘉賓，跟多名癌症患者分享個人經歷。她為幫病患者打氣，鼓勵樂觀積極接受治療，以自身經歷做例子，「我想分享自己的『騎呢』經歷，好多haters抱着邪惡目的來攻擊我，多年來一直持續沒放棄，所以大家都要像他們一樣堅持下去，無論如何都不要放棄！」她稱難以專業角度跟病患者分享有關疾病資訊，想到用冷笑話讓大家心情輕鬆，「我來自音樂娛樂界別，負責為大眾帶來娛樂。原本想過正經地分享，但為有更多開心正能量，免大家心情過於沉重，才決定借我的haters來告訴大家，要學他們一樣不輕易放棄」。她稱為強身健體，最近上堂學功夫，練習易筋經拳，有助強化心肺功能。她不時在社交平台上載與女兒張靖的生活片段和相，因小朋友放暑假，女兒又多興趣，如整龍鬚糖、跳舞、烹飪等，享受親子樂趣。長子張瞻準備升讀大學，有陪他一起出席不同的升學展覽。

明年是謝安琪出道20年，目前正籌備新歌，忽發奇想構思一個從未做過的大計挑戰自己，「初出道時演出過小型音樂劇，正式的從未試過，好想聯同方大同、張繼聰、側田、衛蘭等同期入行的歌手，一齊搞個音樂劇，正是我的夢想，場地不必太大，可近距離見觀眾更好」。

記者：林蘊兒

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