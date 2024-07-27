雲浩影不擔心193影響新劇收視 詹天文洛杉磯旅遊被讚靚女

對於合演Viu網劇《同居少女諸事卜》的ERROR成員郭嘉駿（193）因倒車撞跌婆婆被批評，她相信193只是不小心。可有慰問對方？她說：「我們好少聯絡，要慰問都慰問個婆婆啦！他有兄弟慰問，輪到我咩！」她表示不擔心對方的負面新聞影響劇集收視。

Windy剛從洛杉磯旅遊回港，雖在當地有很多人讚她靚女，但未有艷遇，「可能我全程跟女仔朋友蹺住手行，以為我們同性戀」。她稱此行見到不論肥瘦的女生都著背心，大膽展現身材，令她學識做人要有自信，不過自問欠缺曲線美，待滿意身材，才考慮性感打扮，她說：「可能之前減肥有點影響，但沒想過接受豐胸療程。」她月底到廣州入學，開心獲通知不用接受軍訓課程，有時間在開學前返鄉下湖北旅行。

記者：林祖傑