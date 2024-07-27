明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

雲浩影不擔心193影響新劇收視 詹天文洛杉磯旅遊被讚靚女

【明報專訊】雲浩影（Cloud）與詹天文（Windy）昨日到尖沙嘴演出商場騷。Cloud早前翻唱洪嘉豪歌曲《黑玻璃》 獲好評，但文凱婷唱同一首歌的評價卻差天共地，慘被劣評似唱K。Cloud表示沒聽過對方唱，多謝別人讚她唱得好，自己也經常會失手，「這職業生涯流流長，點都會有失手時候，未試過失手怎知自己得唔得？我都試過被人批評似唱K，有不同的聲音很正常，音樂很主觀，各花入各眼」。她稱最近排練舞台劇壓力大，皮膚變差，希望完成演出後重拾靚樣。

對於合演Viu網劇《同居少女諸事卜》的ERROR成員郭嘉駿（193）因倒車撞跌婆婆被批評，她相信193只是不小心。可有慰問對方？她說：「我們好少聯絡，要慰問都慰問個婆婆啦！他有兄弟慰問，輪到我咩！」她表示不擔心對方的負面新聞影響劇集收視。

Windy剛從洛杉磯旅遊回港，雖在當地有很多人讚她靚女，但未有艷遇，「可能我全程跟女仔朋友蹺住手行，以為我們同性戀」。她稱此行見到不論肥瘦的女生都著背心，大膽展現身材，令她學識做人要有自信，不過自問欠缺曲線美，待滿意身材，才考慮性感打扮，她說：「可能之前減肥有點影響，但沒想過接受豐胸療程。」她月底到廣州入學，開心獲通知不用接受軍訓課程，有時間在開學前返鄉下湖北旅行。

記者：林祖傑

相關字詞﹕詹天文（Windy） 雲浩影（Cloud）

上 / 下一篇新聞