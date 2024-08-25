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娛樂

執導舞台劇《柏克萊的日子》撫平心理創傷 蔡繼光愧對萬梓良 讚鍾楚紅有膽識

【明報專訊】1980年電影《喝采》導演蔡繼光，首部自編自導的舞台劇《柏克萊的日子》將於9月假香港文化中心劇場公演，故事以蔡繼光自身經歷作藍本，在創作過程中，面對自己曾逃避的創傷。已77歲的他，希望在有生之年盡量修補缺失。執導過多部電影的他大讚《男與女》中的鍾楚紅，為了擺脫「花瓶」形象，有膽識裸露上陣，卻愧對拍攝一場自由搏擊戲受傷的萬梓良，又爆《喝采》陳百強和翁靜晶當年太有性格，話不拍就不拍。

記者︰柯美

攝影︰鍾偉茵

1983年憑電影《男與女》獲第20屆金馬獎「最佳原著劇本」的蔡繼光，今次將1969至1973年在美國加州修讀英國文學時跟同學的故事搬上舞台，他解釋這段經歷刻意「活埋」多年，是時候面對自己，挖開創傷，看哪裏爛了和仍在流血，便將之修補縫合，從而療癒自己，「寫劇本時，情緒不停湧現，勾起很多回憶，試過邊寫邊喊，也有笑的時候」。

50年前令朋友受傷感內疚

至於是什麼創傷，他稱怕說出來忍不住流淚和激動，被追問下才說︰「學生運動（1970年保衛釣魚台運動）應該一起向前衝，朋友向前衝受了傷，我原來沒有衝，有意無意令朋友受傷，十分內疚，故一直逃避不想面對。」他指每個人在成長過程中，會遇到很多痛苦事情，例如失戀、失業、考試不及格等，但他覺得內疚是最痛苦，「我就是內疚痛苦多年，到現在才正視自己，都已經77歲，差不多到了人生終結，是時候作總結，有些朋友數十年沒見，我都主動找他們道歉，說聲對不起，當時我不應不告而別！有機會就道歉，有時找不到這個人，又或者已離世，所以要快一點，盡自己能力，希望離世時再沒遺憾」。

拍電影面對難關最痛苦

蔡繼光表示人生最開心是讀書時期，拍電影則是最痛苦，「電影上畫才開心，拍攝過程很痛苦，面對很多困難，包括解決財政問題、搵演員、度期、拍攝時與各部門協調等，收工回家仍未能休息，繼續睇劇本。（為何多年來只拍11部電影？）因想拍的都拍了，再想拍的又不獲支持，正如《柏克萊的日子》原本想拍電影，要在美國、台灣及香港取景，加上有不少大場面，製作費龐大，難找資金，所以最後才改為舞台劇」。

蔡繼光每部作品都投放很多心機，希望觀眾喜歡及取得票房佳績，大家談論度最高是當年的《喝采》與《男與女》，他也對這兩部電影較感滿意，「《喝采》是1980年第一部執導電影，在資源有限下，加上當時電影工業未太成熟，雖有邵氏等大製片公司，但他們習慣在攝影棚拍攝及後期配音，實景拍攝的技術僅屬一般，我們一班新浪潮導演拍戲都是實景和現場收音，所以每個範疇都要識，當時沒有美術指導，都是自己兼顧，識寫電影劇本的人亦不多，鄭丹瑞和文雋各寫一部分，然後串連一齊」。

翁靜晶聰明女不合做演員

蔡繼光表示《喝采》演員張國榮（Leslie）、陳百強（Danny）及翁靜晶當年很青澀，需要時間磨合，「Leslie很專業，拍該片前已拍過電影，有演出經驗，做足準備才到現場。Danny未拍過電影，不明白工作模式，情緒不穩定，即使剛到現場未拍過一個鏡頭都照走，但拍完《喝采》後三四年，我重遇Danny，他跟我說『蔡導演，我現在拍戲好畀心機㗎』。他不是愧對我，是愧對自己，因他知道拍戲和唱歌是不同，唱歌錄音若情緒不好或喉嚨不適，可改期再錄，損失有限，但電影每日動輒數十人開工，其實當時他不明白，我都沒怪他」。至於翁靜晶，蔡繼光大讚對方是聰明女，知道自己做什麼，但不適合做演員，「她性格剛烈，好有原則，超越她的底線一定不會做，所以她做律師是對的」。

紅姑擺脫「花瓶」形象豁出去

談到鍾楚紅（紅姑）、萬梓良及關海山主演的《男與女》，在當年來說尺度相當大膽，關海山和紅姑的牀戲更令人嘩然，蔡繼光笑說：「我都不明，我拍了多部作品，為何大家只記得這幕，激死人！」他透露紅姑肯犧牲大膽演出，因想擺脫「花瓶」形象，「她當時拍過多部電影已經走紅，但覺得仍有不足，很多角色都做花瓶，擔心繼續下去很快被觀眾睇厭，所以當我講有個裸露角色找她演，她一口答應，我都愕然。她很犀利，知道自己要什麼，求突破演片中孟思晨一角，故拍攝時一點問題也沒有，她還主動問我跟關海山的牀戲會怎樣拍和裸露程度，『他隻手會否掃到我屁股？』她接受能力很高，只要事前溝通好，一開機就投入拍攝」。

搵職業拳手與萬梓良對打

萬梓良在《男與女》有場對打戲，被職業拳手打斷手骨，蔡繼光為此事十分歉疚，雖事隔44年，仍要跟對方說聲對不起，「他片中有場自由搏擊比賽，我為求逼真，找來職業拳手跟他對打，萬梓良可能知道對方的歷史，曾在比賽中打死人，所以有點膽怯，當對方起飛腳，他用左手去擋，可能出手快了和高了一點，被踢到沒被拳套包住的手腕，手骨截斷。真是對不起他，事後檢討，應找受過訓練的武師跟他對打，電影因此停拍半年，待他完全康復才復工」。

相關字詞﹕男與女 喝采 翁靜晶 陳百強（Danny） 鍾楚紅（紅姑） 萬梓良 柏克萊的日子 蔡繼光

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