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娛樂

【開箱】日版《天空城堡》忠於韓劇 松下奈緒奸相盡露

【明報專訊】日本電視台鬧劇本荒，近年改編韓劇成風，先後推出日版《夫妻的世界》、《來自星星的你》、《解碼追兇》及《她很漂亮》等。朝日台繼2022年把韓劇《梨泰院Class》翻拍成《六本木Class》後，今季再推日版《天空城堡》，以上流社會住宅區「Sky Castle」為背景，講述一班全力支持丈夫事業及培育子女的貴婦故事，由《CODE-願望的代價》松下奈緒、《七人的秘書》木村文乃、《佔領大醫院》比喜愛未、《SEXY田中小姐》高橋瑪莉潤及《相撲聖殿》小雪合演，上月25日首播，香港觀眾可在煲劇平台「黃Viu」收看。

上流貴婦殘酷競爭

韓劇《天空城堡》自2018年在有線頻道JTBC播出後，批評上流家庭爭奪教學資源的殘酷狀况，直斥升學亂象，掀起全城熱話。劇集開播只有1.7%收視，結果節節上升，第20集結局創下23.7％佳績，成為JTBC最高收視劇集第3位，僅次於《夫妻的世界》（28.3%）及《財閥家的小兒子》（26.9%）。

日版《天空城堡》忠於原作，講述上流社會住宅區「Sky Castle」，名媛淺見紗英（松下奈緒飾）、二階堂杏子（比嘉愛未飾）、夏目美咲（高橋瑪莉潤飾）原本與家人過着幸福生活，直至新鄰居南澤泉（木村文乃飾）和背景神秘的九條彩香（小雪飾）出現，讓一眾貴婦陷入鬥爭。她們看似言行優雅，其實各有不為人知秘密，為了幫助丈夫和子女，更可不惜一切代價。

還原韓劇部分場景

首兩集講述中學生冴島遙人（大西利空飾）在九條彩香的指導下，考入醫學院附屬高中，父母冴島哲人（橋本潤飾）及冴島香織（戶田菜穗飾）大為高興。遙人為父母只關心其學業成績而悶悶不樂，家中只有女傭秋川櫻（松田有咲飾）關心他，遙人與櫻交往，直至女方懷孕。彩香一早知情，藉此獲取遙人信任，達到升學目標。香織得悉來龍去脈，無法承受而自殺身亡。紗英得悉彩香手段了得，於是聘請對方出任女兒淺見瑠璃（新井美羽飾）私人導師。剛搬進Sky Castle的南澤泉，打算以冴島一家遭遇寫成小說。

日版情節集中在4位名媛和彩香身上，除了還原韓劇部分經典場景，例如車民赫（金炳哲飾）教授家中擺放的金字塔、私人導師金珠英（金瑞亨飾）的全黑造型，甚至翻唱韓劇主題曲《We All Lie》。日劇改動亦不少，Sky Castle變成豪宅名字，住戶大部分是帝都醫院駐院醫生，韓版「SKY」則代表當地三大著名學府：首爾大學（S）、高麗大學（K）及延世大學（Y）；日版利用電腦特技在豪宅中央加插超高「觀光塔」，看起來很突兀。

日韓版本主題各異

日劇雖然盡量跟足原著，觀感卻截然不同。日劇對白簡單直接，不似韓版深藏不露；日劇主角演繹方式流於表面，例如紗英為了幫助女兒成為學生會會長，設法打擊對手山田未久（田牧空飾），又經常露出奸笑表情。南澤泉忽然由好人變成反派，她跟紗英在孤兒院長大，早已知悉對方過去，於是利用這一點威脅紗英，不要阻礙她寫小說。

另一方面，韓劇長達20集，日版篇幅只有一半，節奏被迫加快，難以深入探討各家庭問題；韓劇重點是學歷代表一切，諷刺韓國社會問題，日版改為5個女人勾心鬥角的狗血劇，失去原著特色。

相關字詞﹕木村文乃 小雪 松下奈緒 日本版 天空城堡 開箱

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