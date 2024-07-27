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娛樂

(G)I-DLE翻唱《我的驕傲》 容祖兒捧場兼送花籃打氣

【明報專訊】韓國人氣女團(G)I-DLE一連三場香港演唱會「2024 (G)I-DLE World Tour [iDOL] in Hong Kong」，前晚在亞洲國際博覽館Arena揭開序幕，獲本地男團ERROR成員肥仔捧場，容祖兒不單送上花籃打氣，更親身捧場，欣賞她們翻唱《我的驕傲》。

(G)I-DLE韓國成員小娟及薇娟、泰籍成員Minnie、內地成員雨琦及台灣成員舒華以黑色造型從天而降，唱出《Super Lady》並以英語高呼「準備好未？尖叫聲！」全場粉絲即時回應。成員又唱又跳兩首快歌《Revenge》及《Latata》後，改用廣東話跟粉絲打招呼，逐一說出「係咪好掛住我哋」、「世一」、「大癲」、「最勁」、「我好掛住你哋」、「今日玩得開心啲呀」、「尖叫聲好犀利」等，獻唱《Uh-Oh》還加插廣東歌詞，雨琦則化身B-Boy示範高難度舞步。

成員苦練廣東話答謝

全晚表演接近3小時，(G)I-DLE合共唱出25首歌曲，包括大熱作品《Queencard》、《Tomboy》及《fate》等，亦有個人表演環節，例如舒華與雨琦分別唱出《Water》及《Radio》，小娟穿上豹紋衫演繹《is the bad b****** number?》、薇娟以黑白打扮獻唱《Sky Walking》，Minnie則以公主造型唱出韓劇《背著善宰跑》插曲《Like A Dream》。舒華透露其獨唱部分原本設有噴水效果，但因香港舞台設計問題，遺憾無法足本呈現，她自詡即使沒有水花，演出也很漂亮。到了安歌部分，Minnie邊唱《In the Trend》邊表演側手翻，事後表示有點緊張。(G)I-DLE更翻唱容祖兒的經典歌曲《我的驕傲》，掀起全晚高潮。

在個唱結束前，成員再用廣東話多謝粉絲，Minnie表示：「好開心再見到香港嘅粉絲，你哋開唔開心呀？多謝你哋今日嚟到呢度。」小娟說：「今日好唔好玩呀？多謝你哋，我會成為你哋至好嘅偶像，聽日一齊再玩得開心啲。」舒華笑言為了香港粉絲，苦學廣東話兩年，「多謝你哋嚟睇我哋嘅演唱會，今日開開心心返屋企，聽到你哋嘅聲音，得到好多力量，你係我哋嘅驕傲。」另外，雨琦明天（26日）將會留港出席時尚品牌活動。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕韓國女團 (G)I-DLE

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