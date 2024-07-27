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娛樂

素兒卡維斯出師不利 美優先場收640萬遜預期 Taylor Swift為《求救眨眨眼》拉票

【明報專訊】《蝙蝠俠》女星素兒卡維斯（Zoe Kravitz）演而優則導、《全謊位登月》未婚夫卓寧達譚（Channing Tatum）主演驚慄片《求救眨眨眼》（Blink Twice），上周四（22日）在港開畫，美國延後一天上映，優先場收82萬美元（約640萬港元）遜預期，她的閨密兼樂壇天后Taylor Swift隨即透過社交媒體Ig Story上載新片海報，留言大讚「這部電影好得令人難以置信」，並附上購票網站連結，落力為好友拉票。

美國上周有兩部矚目新片同日開畫，分別是素兒卡維斯首次自編自導《求救眨眨眼》，以及《殺神John Wick 4》瑞典男星標沙士格（Bill Skarsgard）主演動作片《烏鴉：重生》（The Crow）。

美媒Variety昨日報道《求》片優先場收82萬美元（約640萬港元），估計首周末票房由700萬至800萬美元（約5460萬至6240萬港元），以製作費2000萬美元（約1.56億港元）計算，回本應該不難，美媒Deadline卻認為票房回報比市場預期為差；反觀《烏》片優先場票房只有65萬美元（約507萬港元），但首周末料收600萬至900萬美元（約4680萬至7020萬港元），如果推算正確，將稍勝《求》片一籌。

《異形》《死侍》穩操勝券

無論《求救眨眨眼》抑或《烏鴉：重生》開畫佔優，都未必能取代《異形：羅穆盧斯》、《死侍與狼人》及《痛愛完成式》上周霸佔的三甲位置。為了反敗為勝，跟素兒卡維斯相識多年的好友Taylor Swift前日趁《求》片上映，透過Ig Story落力拉票：「這部電影好得令人難以置信，一片雲集驚嚇、扭橋、超級有趣、視覺效果出色於一身，主角演技更是精彩。素兒負責構思和創作，執着於每個細節，又擁有清晰和大膽視野，身兼導演的她，成就令我震驚，急不及待地推薦給所有觀眾。」除了Taylor之外，剛為人母的加拿大天王Justin Bieber妻子Hailey，同日亦透過社交媒體Ig Story上載《求》片預告，一邊坐月一邊為閨密應援。

剛完成歐洲巡迴演唱會的Taylor，一向重視友情，多年好友賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）監製兼主演《死侍與狼人》上月開畫，她亦透過社交媒體打氣。不過，有心水清的網民發現，「死侍嫂」碧琪麗芙莉（Blake Lively）主演《痛愛完成式》本月初上映至今，Taylor竟不聞不問，擔心二人關係已變質。

《烏鴉》重拍李國豪遺作

另一方面，《烏鴉：重生》上周五（23日）在美國開畫，香港延至本月29日上映，此片由《白雪公主之魔幻復仇記》路柏山達斯（Rupert Sanders）執導，翻拍李小龍兒子李國豪（Brandon）1994年主演同名電影，當年拍攝其中一幕槍擊戲，道具槍發出實彈，導致李國豪身亡，終年28歲。《烏》片講述搖滾歌手Eric Draven遇害後，靈魂被烏鴉召喚，重返人間並展開復仇的故事。

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