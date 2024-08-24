【開箱】《求救眨眨眼》回應MeToo運動 素兒卡維斯為女權發聲

節奏明快舖排有序

《求救眨眨眼》故事講述科技界億萬富翁史奈特京（卓寧達譚飾）在慈善晚會上邂逅女侍應菲妮達（娜奧美艾奇飾），主動邀請她跟閨密謝茜（艾莉亞蘇傑飾）到私人島嶼度假，他的保鑣、下屬及富二代好友亦隨行，共享奢華假期。隨着島上古怪事情陸續發生，就連謝茜亦神秘失蹤，菲妮達開始質疑小島並非天堂而是人間地獄，為了活着離開，她跟同伴莎拉（安卓亞霍娜飾）必先揭穿史奈特不可告人的秘密。

作為首次執導，素兒卡維斯可謂及格有餘，《求救眨眨眼》節奏明快，故事脈絡清晰，且由開場已不斷埋下伏筆，讓觀眾沿途蒐集線索，參與解謎遊戲，過程相當有趣，儘管真相異常沉重。從菲妮達額角為何留有疤痕、每朝醒來指甲總有沙泥、謝茜遭毒蛇咬傷後怎樣失蹤，以至《斷箭行動》基斯頓史利達（Christian Slater）、 《鬼眼》希利祖奧士文（Haley Joel Osment）等飾演史奈特好友，如何侵犯一眾女士等，隨着謎底揭盅，一切迎刃而解。

畫公仔何必畫出腸

素兒卡維斯自2017年開始撰寫《求救眨眨眼》劇本，其後受到荷李活MeToo運動啟發，於是修改內容，她在受訪時開玩笑說：「隨着電影監製韋斯汀（Harvey Weinstein）和富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相繼被捕，我的劇本亦反覆刪改百萬次。」為了突顯女權主義思想，菲妮達在片尾高呼「女性從小被灌輸服從思想」、「女性應該互相幫助和支持」，略嫌說得太白；卓寧達譚戲中短髮蓄鬚的富商造型，明顯影射因性侵女星而判監的韋斯汀，亦欠想像空間。

現年44歲的卓寧達譚今年片約不斷，主演《全謊位登月》後再客串《死侍與狼人》，他為支持未婚妻素兒而接拍《求救眨眨眼》，成功製造話題，他接受美媒訪問時稱，二人約會的唯一節目就是睇戲：「我們3年前開始拍拖，她已表明不愛行山等戶外活動，結果我們放假期間，每日平均看3、4部電影。」宣傳不忘放閃。

選擇寬恕抑或遺忘

《求救眨眨眼》故事大綱類似《五腥級盛宴》，都是主角應邀到小島，以為盡情享樂，最後演變成閉門殺人事件。不過，《求》片其實更像奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）前年執導《別擔心親愛的》，兩片同樣由荷李活女星演而優則導，又跟男主角關係密切，就連題材亦大同小異：美滿生活背後，隱藏邪惡動機，分別在於《別》片為扭橋而扭橋，導致犯駁太多，《求》片簡單直接，主旨清晰易明，結局出人意表，成績稍勝一籌。

素兒卡維斯最後向觀眾提出一條選擇題：人生在世，寬恕（Forgive）抑或遺忘（Forget）更重要？她透過主角菲妮達的悲慘遭遇，加上史奈特對她說「對不起」，卻由一臉誠懇逐漸變為面目猙獰，聲線亦由溫和改為咆哮，答案已經呼之欲出。至於觀眾認同與否，則是後話。另外，奧瑪花曼（Uma Thurman）兒子兼《擠逼的心房》男星里方漢基（Levon Thurman-Hawke）扮演史奈特下屬盧卡斯，雖未參與性侵暴行，但一直袖手旁觀，結局乍見遍地屍骸，驚問上司發生何事，史奈特一臉不屑地說：「地獄會預留一個位置，給什麼都不做的人。」亦有當頭棒喝之用。

上映日期：8月22日