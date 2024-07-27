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娛樂

《彈珠人生2》首爾記者會 尹汝貞嫌日語對白多 李敏鎬呻跳舞難 花三日練Moonwalk

【明報專訊】《藍海傳說》李敏鎬、《農情家園》尹汝貞、《檢法男女》金敏荷等合演影視串流平台Apple TV+劇集《彈珠人生》（Pachinko）第2季昨日上架，同日在首爾舉行記者會，早前缺席美國宣傳活動的尹汝貞終於歸隊，自爆今季要背誦大量日語對白，對於77歲的她來說，感到非常困難，笑言若再開拍第3季，她將拒絕演出。李敏鎬亦遇難題，為了拍攝一段Moonwalk跳舞短片，結果花上3日時間練習，大呻辛苦。

文：蘇珮欣

《彈珠人生》改編自美籍韓裔作家李珉貞的同名小說，透過韓裔女子金順慈的視角，重現一個韓國家庭自1915至1989年間的悲歡離合。新劇早前在美國舉行首映禮，李敏鎬與金敏荷親赴當地宣傳，昨日返回韓國，會合拍檔尹汝貞、《The King：永遠的君主》鄭恩彩及《某一天》金成圭出席首爾記者會。

金敏荷讚「兒子」可愛

劇中飾演老年版順慈的尹汝貞表示，雖然沒有經歷過順慈的跌宕人生，仍可靠想像力補救，可是劇中出現大量日語對白，卻令她感為難，自嘲年紀大且記憶力衰退，背誦對白感辛苦，「像我這種年紀，角色愈小，戲分愈輕，最適合我，並不是為了照顧後輩才這樣說」，笑言如果開拍第3季，類似情况繼續出現，她寧可辭演。

談到劇集片頭出現一眾演員在彈珠店內跳舞的場面，扮演年輕版順慈的金敏荷表示片段雖短，足足拍了兩日，她大讚：「飾演我兒子的兩名童星，跳舞樣子很可愛。」李敏鎬坦承不享受拍跳舞戲，「拍攝前夕，導演才跟我說要跳Moonwalk，雖然看起來並不困難，事實是我苦練3日才完成」。

李敏鎬劇中飾演勾結罪犯的商人高漢水，角色亦正亦邪，還想控制順慈母子。對於有觀眾批評該角色是「垃圾情聖」，李敏鎬坦言不介意，他說：「在那個年代，男人不理解女性，也覺得沒必要。」

他又表示戲分多寡並不重要，只要他對角色有共鳴，故事能夠打動他便成，圈中好友兼《魷魚遊戲》男星李政宰曾鼓勵他說：「不要貪圖休息，要不停演戲，配角也要做。」

非刻意扮白馬王子

對於網民大讚李敏鎬在《彈》劇表現出色，跟過往作品不同，他聞言感高興，「希望在韓國也可遇到像漢水一樣精彩的角色」。提到20多歲時，多演浪漫喜劇，現正慢慢轉型，他說：「自從《花樣男子》後，都以直覺選擇劇本，例如主演《繼承者們》已26歲，當時心想日後還有機會穿著校服演戲嗎？於是便接拍了；《The King：永遠的君主》並非刻意營造白馬王子形象，既然角色需要，沒所謂吧！如今也一樣，只要劇本能令我感動，就會答應演出。」

相關字詞﹕尹汝貞 金敏荷 李敏鎬 彈珠人生2

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