【娛樂埸】《我們家的料理》 睇劇學煮美食

《我們家的料理》講述熱愛唱歌的亮亮(馮皓揚飾),因為與女友Jessica(倪嘉雯飾)分手後若有所失,為了證明自己的經濟能力,遂把家中空出的房間出租。租客阿治(顧定軒飾)熱愛烹飪,炮製層出不窮的料理背後,隱藏了真實身分……兩個大男孩一拍即合,「醫肚」的同時,互補彼此的空虛,成為生活上配合的好伙伴。

兩男關係微妙

每集都會藉劇情介紹美食,觀眾可以邊睇邊學,並在每集片尾提供詳盡食譜介紹。上周故事講到亮亮專誠跟少年廚神阿治學整黑朱古力千層蛋糕,準備跟女友Jessica箍煲,可惜最終難逃分手厄運。今晚一集介紹菜式包括煙三文魚羽衣甘藍couscous沙律及壽喜燒汁煎牛扒,講述無聊在家的亮亮,半夜肚餓難耐,走到阿治房間求救。阿治以一味煙三文魚羽衣甘藍couscous沙律,為對方治好了「深夜總是餓症候群」。阿治同時決定重出江湖,因此邀請亮亮為新菜試味。之後在一次錯摸中,阿治以為亮亮失戀想輕生,不斷以美食及好言相勸。當知道是一場誤會後,阿治為亮亮炮製了一款壽喜燒汁煎牛扒,但阿治的真摯感人留言,令兩人關係變得有點微妙。

馮皓揚無拍拖經驗

馮皓揚憑電影《媽媽的神奇小子》贏得金像獎最佳男配角,談到A0拍愛情戲的難處時,他帶點靦腆說︰「本身就未拍過拖,唔係好知道情侶所謂嘅拍拖感係點樣,Carmen(倪嘉雯)都好nice,所以拍嘅時候都無咩距離感,感覺幾舒服。」

飾演廚神的顧定軒表示本身略懂煮食,他笑說︰「因為之前在餐廳做過嘢,又在廚藝學院上過堂,不過都好耐無下廚,直至拍這套劇演阿治角色,同煮食又近番。」

顧定軒靠童顏搭夠

顧定軒讚劇中擔任廚藝顧問的「廚界吳卓羲」湛錦鈿,因他設計劇中的菜式,精美得來簡單易煮。他表示拍攝前唯一擔心是同馮皓揚年紀差了10年,幸好自己還有點童顏。

劇中亮亮跟Jessica一起經營一個Instagram帳號blingblingslasher,藉此不時放閃,有網民發現原來是真實公開帳戶。劇集主題曲《Will You Be My Lover》由姚焯菲(Chantel)主唱,鄭詩君(C君)作曲、填詞。

《我們家的料理》

TVB Plus(82台)

逢周六晚10時50分及周日晚11時播映