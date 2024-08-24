尹光80大壽三喜臨門 下月美加開騷兼帶太太旅遊

尹光生日願望是達成開慈善演唱會心願，「交給公司安排，正努力找場地」。獲頒博士銜頭，他說是最佳生日禮物，「這間大學認同我帶到歡樂給老中青市民，成為香港icon，非常感謝」。他讚張敬軒（軒公）更犀利，7年前得到同一大學頒予博士榮譽，「我跟軒公是好朋友，他初入行時，我已睇好他有大好前途」。尹光去年打入商台叱咤男歌手5強，今年可會再接再厲？他說：「去年入圍是僥倖，今年我當然想參加，但機會微。我說話有點聲沙，不過唱歌用丹田氣，把聲仲好清。9月飛美加演唱3場，順道帶太太旅遊。」

何雁詩盼與江若琳唱媽咪心聲

江若琳上月簽約張子丰公司，與何雁詩成為同門師姐門妹，有信心在事業和家庭之間取得平衡，「兒子14個月大，很多事已明白，唯一不捨得跟我分開，一講bye bye他會喊，我回家時，他會好激動叫媽媽，相信調配好工作時間便可以。老公（蕭唯展）支持我工作，但不容許做危險動作，嚴禁潛水和騎馬，兒子也不准學」。

何雁詩稍後三代同堂赴泰國旅行，租了間屋有私人泳池。她指江若琳加盟公司後正研究合作，「傾過組媽咪組合，唱媽咪心聲，或唱兒歌都幾得意」。

記者：鍾一虹