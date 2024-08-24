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娛樂

陳庭欣無結婚計劃 最緊要開心 阮浩棕約何佩珈撐枱腳慶生

【明報專訊】陳庭欣、阮浩棕前晚出席「博愛月全港慈善籌款2024一2025」開幕禮。本月27日37歲生日的陳庭欣已展開連場慶生活動，日前跟8月壽星何佩珈、譚嘉儀及許家傑一齊開派對，好友莊思明亦有參與，笑言大家同感變老，「我們未到零時就散場，不似10年前連走幾場玩得盡興」。至於正日生日，她透露會跟男友楊振源去旅行，享受陽光與海灘。有否計劃人生大事？她說：「現况幾好，沒有想這些。（有名分較好？）這個年代不一定結婚，最緊要一齊開心。（是否更着急莊思明的婚事？）不會畀壓力別人。」

陳庭欣生日願望是世界和平，能多演有發揮的角色，預告在《法證先鋒VI》第15集出場。談到最期待合作藝人是郭富城（城城），她說：「最近睇郭富城演唱會，我坐第一行，雖然無機會跟城城握手，但有多次眼神接觸，覺得他唱《愛的呼喚》望住我。」

阮浩棕最近主持飲食節目，出入街市拍攝，開心被街坊認出是梁舜燕孫兒，感覺做到嫲孫傳承效應，帶歡樂給大眾。他自爆道：「我廚藝不精，節目中靠三姐（蕭秀香）教廚藝， 但我炒餸時炒到飛上枱，不怕破壞形象，世上無人完美，聽聞識入廚的男性很受歡迎，我都準備跟媽媽學煮雲吞，哥哥說將來靠我留住媽媽的味道。」緋聞女友何佩珈8月1日生日，阮浩棕透露以行動表達心意，「朋友間有約食飯和送小禮物」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕陳庭欣 阮浩棕

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