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娛樂

蔡潔爽朗性格啱條件 可惜無feel 黃宗澤自認重友輕色難覓女友

黃宗澤感情生活空白 視蔡潔為閨蜜 揭擇偶首要條件

【明報專訊】黃宗澤在播映中的無綫劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》與王敏奕有情人終成眷屬，但婚後王敏奕隨即失蹤，令他傷心不已，更不停尋覓。現實中，他的情路亦兜兜轉轉，雖被封圈中「筍盤」，但快將44歲仍是孤家寡人。他自爆過去發展「地下情」居多，因帶不到安全感給女方，拍拖總是不長久。他指曾傳緋聞的蔡潔合其擇偶條件，可惜沒有愛情感覺，比較適合做「閨密」。他在感情方面抱隨緣態度，找對象首要條件要接受他的好兄弟，朋友一「藐」，就會講bye bye。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

黃宗澤（Bosco）主演《法證VI》承接上集，飾演法證部高級化驗師余星柏，稱加入劇組演出那刻已感壓力，因《法證先鋒》系列是經典劇，曾參演的歐陽震華、林文龍及黎耀祥都是有分量的演員，他唯有盡力去演。他指監製鍾澍佳在這兩輯注入很多新元素及嘗試不同拍攝手法，上輯為他創造了一個有社恐、毒舌又討人厭的角色，笑言今輯更離譜，王敏奕與他剛結婚就失蹤，要他「守寡」。

指《法證》系列可長拍長有

Bosco知道外界對《法證VI》有不同聲音，被批評感情戲太多，查案情節太少，他說：「上輯觀眾覺得查案太多，問點解沒感情線？始終篇幅有限，得25集，很難全面兼顧所有觀眾需要，若開拍第7輯，再取其平衡。」他覺得《法證》系列可以一直拍下去，但劇本和製作要多做功課，不可翻用舊橋，要找新案情，「世界無奇不有，各式各樣的案件都有，只要做足資料蒐集，寫一些特別案情，觀眾是不會看膩，像美劇《CSI犯罪現場》都拍了很多季」。

Bosco與蔡潔曾傳緋聞，但合作《法證VI》未感尷尬，「根本不是事實，不知哪裏傳出來」，他自爆跟蔡潔是「閨密」無所不談，「人夾人緣，我們合作過六七部劇集，可能經常見面又傾得埋，劇本、手表和貓狗都會傾。她外表斯文，但實質性格爽朗，不會扭扭擰擰，有時我們還會一起去滑水，可能因此被人誤會」。Bosco最怕女生黐身、小鳥依人，雖然蔡潔符合其喜歡的爽朗型，但不是他那杯茶，亦無feel，故沒有發展機會。

朋友一「藐」就會講bye bye

談到好兄弟林峯已結婚兼為人父，Bosco和吳卓羲仍是孤家寡人。Bosco笑說：「所以我和卓羲經常相約到健室身做運動。」他稱朋友已不關心其感情事，「他們都明白，我這副衰樣，只顧工作，身邊又多朋友，毫無安全感」。他不透露感情空白了多久，「我拍拖沒公開啫，不適合未能發展下去都無辦法。我不心急拍拖，沒要求自己一定要結婚、有小朋友，家人也沒要求，所以無催婚，最重要自己生活得開心。其實跟我拍拖都好慘，我喜歡每天都見幾個熟朋友，每晚都叫他們來吃飯，問他們想吃什麼，我去買餸，出街吃飯也會跟朋友一起，之前在深圳拍《法證VI》，收工也會找蔡潔等人一起吃飯，若有女友，會覺得我重朋友多過她」。

Bosco表示找對象首要條件要接受他的好兄弟，若朋友一「藐」，就會向女方講bye bye。

沒刻意找女友 既來之則安之

問到亦師亦友的苗僑偉（三哥）會否對他的感情事較着緊，可有介紹女生認識？Bosco笑說：「三哥的年齡層不同我的年齡層，三哥太後生、太有活力。他沒催我拍拖，反而三嫂（戚美珍）很關心我們，間中會問我有否拍拖。我有女朋友時，三哥、三嫂會幫我審視。（會否相睇？）好肉酸，如對方說『你呀黃宗澤，我鍾意林峯、吳卓羲㗎！』咁我點算呀，好樣衰。」他承認有知名度後反而難找女朋友，因可能對他已有既定形象，又不理解他工作性質，圈中人沒有一個合眼緣，「講真，我真的沒刻意去找女友，既來之則安之」。

想多拍電影 偏愛市井角色

Bosco入行多年，承認近年演出角色有點局限，希望未來可以嘗試不同角色，「很想演市井角色，好似街市佬、送貨員或速遞員等，他們都有很多故事。若有好劇本和角色，好似郭富城的《麥路人》，不收片酬都拍，有機會想多拍電影，現在有不同平台，例如時下興微電影，有些都拍得幾好，只要劇本和角色好，什麼平台找我都不抗拒」。

髮型：Kel

化妝： Cyrus Lee

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