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娛樂

【開箱】《Cross：跨界任務》 黃政民廉晶雅合演韓版《史密夫決戰史密妻》

【明報專訊】《12.12：首爾之春》百想影帝黃政民與《給自己的情歌》大鐘獎影后廉晶雅合演韓國動作片《Cross: 跨界任務》，8月9日在影視串流平台Netflix上架，連續兩周登上非英語電影收視榜首，把印尼犯罪片《無邊之霧》及菲律賓溫情片《詐騙爺孫檔》先後逼落第2位。故事講述國情院特工退役後，化身住家男人，專心照顧女警妻子，直至舊同袍遇襲失蹤，他被迫重出江湖，並與妻聯手抗敵，難怪被喻為韓版《史密夫決戰史密妻》。

上映過程一波三折

《Cross：跨界任務》上映日期一波三折，電影早在2022年7月開鏡，同年11月煞科，原本安排今年2月公映，後於女配角田慧振的丈夫李善均自殺身亡後翌日宣布延期，改為9月中秋檔期開畫，結果再度抽起，最終落實Netflix播放。故事由6年前說起，國情院特工朴姜武（黃政民飾）與同袍潛入俄羅斯執行任務期間，疑遭內奸泄密，幾乎全軍覆沒，他亦身受重傷，於是引咎退役，並向妻子隱瞞身分；廉晶雅扮演暴力犯罪調查組的王牌警察美善，曾經代表韓國射擊隊贏得亞運會銀牌的犀利人妻，對於性格溫順戇直的家庭主夫姜武略有微言，猶幸夫妻感情不變。

直至姜武得知昔日同僚金中產（金柱憲飾）失蹤，後者助手白善宇（玉子妍飾）亦中槍墮樓昏迷，並從中產的妻子熙主（田慧振飾）口中得悉，他因調查國防部官員貪污舞弊案，恐怕已遭幕後主謀朴將軍毒手。姜武為救舊屬，決定重出江湖，跟熙主潛入敵方陣營，結果出人意表。隨着尾段劇情翻轉，美善亦遭朴將軍綁架，姜武如何殺出重圍？

親情為主動作為副

雖然《Cross：跨界任務》歸類為動作片，但槍戰肉搏場面不多，難與Netflix同類韓片如周元主演《救命卡特》、全度妍的《格殺福順》或是全鍾瑞《芭蕾復仇曲》相提並論，全片只有壓軸一場姜武夫婦聯手搗破反派基地較有瞄頭，二人以寡敵眾，彷彿有着無限子彈般亂槍掃射，頗似向吳宇森式英雄片致敬，港迷應該很有親切感。

對於《Cross：跨界任務》來說，動作戲只是副產品，更多着墨於姜武與美善的夫妻感情，在這段「男主內，女主外」的家庭關係中，丈夫一直安分守己，默默充當妻子背後的男人，就算偶爾「耍花槍」，惡妻打打鬧鬧，仍然深愛對方。電影中段加插姜武與熙主秘密調查中產失蹤事件，卻遭美善同僚撞破，誤以為姜武背妻出軌，藉以營造錯摸式笑料，然而美善最終仍選擇相信丈夫，橋段雖然老套仍覺感人。

彩蛋致敬《毒梟聖徒》

電影片尾收錄彩蛋片段，講述美善偵破大案後，升職並獲指派審問黑人毒販，後者乍見姜武站在她身旁，立即露出驚恐表情說：「你很像那位牧師。」又指姜武才是毒販和魔鬼。這段戲明顯是「致敬」黃政民主演Netflix韓劇《毒梟聖徒》，戲中飾演南美洲大毒梟全耀煥，是個外表仁慈內心邪惡的牧師，公然勾結當地政府販毒害人。難得黃政民一臉不知情，繼續演好姜武角色，搞笑之餘不失影帝風範。

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