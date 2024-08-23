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娛樂

哥普拉新片預告涉偽造影評 發行商下架致歉

【明報專訊】《教父》金像導演哥普拉（Francis Ford Coppola）相隔13年再次執導電影《大都會》（暫譯，Megalopolis），今年5月率先亮相康城影展，美國定於9月27日開畫，前晚公開最新預告片卻爆出「公關災難」，片中引述多名影評人包括已故Roger Ebert對哥普拉前作《教父》、《現代啟示錄》及《驚情四百年》的讚頌，藉以突顯大師的作品，就像經得起時間考驗的藝術品一樣，事後卻被揭發這些影評，部分無中生有，或跟哥普拉無關，發行商Lionsgate隨即抽起片段並公開道歉：「由於我們在審查過程中，犯下不可原諒的錯誤，為此向哥普拉導演、製作公司及受事件影響的影評人致歉，對不起，我們搞砸了。」

《大都會》台前幕後陣容鼎頂，請來《65：絕境逃生》阿當戴華（Adam Driver）、《狂野時速》妮坦莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）、《絕命律師》艾普斯圖（Giancarlo Esposito）、《午夜牛郎》莊威（Jon Voight）及《變形金剛》沙拉保夫（Shia LaBeouf）等演出。預告片首先引述著名影評人包括Roger Ebert、Pauline Kael及Owen Gleiberman等讚揚哥普拉經典舊作的言論，藉以為《大都會》造勢，傳媒卻找不到這些影評的出處，質疑有人偽造文章，至於Roger Ebert所說「風格勝過內容」，亦與《驚情四百年》無關，而是對1989年上映《蝙蝠俠》的評價。

相關字詞﹕大都會 哥普拉

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