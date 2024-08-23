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倫敦買衫零架子 張曼玉親筆字條贈店員

【明報專訊】59歲影后張曼玉淡出幕前多年，鮮有公開露面，今年4月驚喜現身法國巴黎，跟羽毛球名將「超級丹」林丹出席「巴黎100中法羽毛球慈善盛典」。保養得宜的張曼玉穿著運動裝，化淡妝及束起頭髮打羽毛球，狀態甚佳。

近日一名在英國倫敦時裝店上班的網民，在社交平台分享有天工作時遇上張曼玉的經歷，該網民稱見到張曼玉來店退衣服，然後又買衣服，她負責服務張曼玉，大讚對方的皮衣穿得超級好看又合適，張曼玉說她的說話怎麼那麼甜，一點架子都沒有，感覺很親近，還獲讚英文好。網民說：「最後走的時候，我實在沒忍住哭了，我和她說你一定要健健康康、平平安安，我很喜歡你，我們家人都很喜歡你。她說會和很感動，她知道我這個年紀的小孩知道她不奇怪，她叫我別哭，她也很想哭，叫我也一定健康，她說我父母一定會很驕傲有我這個孩子。最後我和張曼玉抱了一下，大家眼睛都紅紅的，她還問我是在這裏長久工作嗎？我說可能是，她說一定要是，她還會回來找我。（我知道可能我只是出現在她一天的某個人，但是我還是很開心，我是個幸運的人）最後她還被我說服買了一件一萬塊的大衣，她和我說是你說服我買的。」

該網民貼出張曼玉親自寫給她，附有簽名的字條，張曼玉以英文感謝她的協助，祝有愉快的一天。不少粉絲一眼認出是張曼玉簽名，大讚偶像窩心，又羨慕該網民能跟張曼玉交流。

娛樂組

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