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娛樂

王智德新劇扮學生 與林宣妤發展師生戀

【明報專訊】MIRROR成員王智德（Alton）與馬來西亞女星林宣妤，昨日聯同麥沛東、孫慧雪、艾威及栢天男出席ViuTV新劇《社畜再培訓先導計劃》開鏡拜神儀式。Alton穿校服、孭背囊造型現身，劇中講述他跟5個男人被挑選參加再培訓計劃，回到小學4年級與學生一起上課。林宣妤與Alton原本是科研公司同事，機緣下當了教師，負責教Alton等人。問是否發展師生戀？Alton稱他們關係是有點曖昧，「劇中很欣賞她，有感情線（可有親熱戲？）暫時拍了30幾組都未有親熱戲。（想不想有親熱鏡頭？）如劇情需要，不介意拍親熱戲。」Alton問林宣妤想不想跟他有親熱戲？林宣妤表示劇本無寫。Alton透露稍後參演舞台劇，會有破格演出，暫時賣關子，並笑稱今次拍劇穿校服都很突破。

Alton自認讀小學時醒目、百厭，是被老師點名的學生。他初時聽到跟一班小朋友合作，也擔心會失控，但圍讀時發覺擔心是多餘，根本一定會發生，「他們有用不完的精力，但很天真、很開心」。林宣妤表示會跟小朋友打成一片。Alton說：「她劇中是很有威嚴的老師，但鏡頭後能與小朋友一起玩。」他稱前日拍了18小時，睡3小時又開工。會否擔心支持不到？他笑說：「正如劇中我帶着疲倦身軀，盡力做到最好。」

記者：柯美

相關字詞﹕王智德（Alton） 林宣妤

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