王智德新劇扮學生 與林宣妤發展師生戀

Alton自認讀小學時醒目、百厭，是被老師點名的學生。他初時聽到跟一班小朋友合作，也擔心會失控，但圍讀時發覺擔心是多餘，根本一定會發生，「他們有用不完的精力，但很天真、很開心」。林宣妤表示會跟小朋友打成一片。Alton說：「她劇中是很有威嚴的老師，但鏡頭後能與小朋友一起玩。」他稱前日拍了18小時，睡3小時又開工。會否擔心支持不到？他笑說：「正如劇中我帶着疲倦身軀，盡力做到最好。」

記者：柯美