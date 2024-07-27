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娛樂

談193倒車撞跌婆婆 AK籲駕駛者注意安全

【明報專訊】MIRROR副隊長江生（AK）昨日出席美妝品牌活動，借產品向到場支持的粉絲講普通話「520」示愛，掀起尖叫聲，粉絲們亦大叫「我愛你」回應。

趁空檔旅行充電

早前完成演唱會的AK正準備為MIRROR錄新團歌，預計中秋節前推出，之後跟隊友錄小組歌，希望萬聖節面世。至於跟哪些成員合作？他說：「不是姜濤、盧瀚霆、呂爵安、李駿傑，合唱人數是個很易除開的數字，很大貼士啦！我們會唱快歌，並跳新舞種，現時未開始排舞。」AK表示距離錄新歌還有一段時間，可以陪愛犬散步和處理私人事，都考慮飛到外地度假充電，「上半年跟MIRROR走埠巡唱，去完英國後很喜歡歐洲，很想到不同地方見識，不過沒有長假，應該會揀東南亞旅遊。之前去了新加坡，主要找紋身師紋身，匆匆兩天就回來」。

對於郭嘉駿（193）倒車撞跌婆婆，27小時後才報警引起熱議。AK說：「其實193都好着緊，稍後會傳短訊關心他。」AK亦是駕駛者，稱道路上有潛在危險，希望所有駕駛者留意路面情况，注意安全，「我年輕時考到車牌，試過撞花車身，算交過『學費』，今次見到193這件事，提醒自己要小心，若疲累就不要開車」。

與城城合照感興奮

AK前晚到紅館欣賞偶像郭富城（城城）演唱會，之後合照大感興奮。他指做舞蹈員時很想幫城城伴舞，但錯過機會。城城鼓勵他做好歌手這份工作。他稱會以城城為榜樣，努力成為一個跳唱歌手。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕ERROR成員郭嘉駿（193） 江𤒹生（AK）

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