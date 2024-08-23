明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

夫妻檔出席代言活動公開耍花槍 張智霖為裝修失眠 袁詠儀生日無包包

張智霖為裝修搞到失眠 被袁詠儀投訴假民主 靚靚飛橫店探小鮮肉班

【明報專訊】張智霖與袁詠儀罕有夫妻檔在港亮相，昨日兩人穿上白色服裝襯到絕出席代言活動，公開大耍花槍。談到新居正大裝修花費不少，袁詠儀表示今年不用老公送包包，又窒對方問她裝修意見是假民主。張智霖承認太緊張裝修經常失眠。談到17歲兒子張慕童，袁詠儀爆兒子會問有關拍拖的事，張智霖認為要多拍拖汲取經驗，便會選到最合適的終身伴侶。

記者：柯美

攝影：劉永銳

張智霖（Chilam）與袁詠儀（靚靚）昨日以健康產品代言人到尖沙嘴出席活動。靚靚表示在港甚少夫妻檔出席活動，笑言代言該品牌已10年，是時候由老公接力。問到夫妻檔酬勞是否不菲？靚靚稱不是，「錢不是最重要，主要因為跟品牌老闆關係好；老闆易相處、不麻煩，有好產品當然要介紹給老公」。

Chilam：老婆只求睡房有電視

Chilam表示今日要趕返橫店繼續為古裝劇《赴山海》開工，雖然在酷熱天氣下拍攝，但Chilam表示沒問題，亦沒試過中暑，「我現在狀態不錯，比以前好，加上有多年拍劇經驗，心靜自然涼，不單止沒中暑，連頭暈也沒有，打得很輕盈，很久沒拍打戲了，初時都擔心能否應付得來，但都打得幾好」。可以多拍打戲？他即耍手兼擰頭，稱主力走文藝路線。

Chilam表示拍劇到9月中，其間會返港為9月4日生日的靚靚慶祝。問是否送包包給靚靚？他說：「今年不送包包了，因要準備搬屋，但新居仍在裝修，太太話我黐線。」靚靚笑稱Chilam有潛質成為室內設計師，指着對方說：「我來介紹，蒙查查designer。」

Chilam承認對裝修好緊張，為此經常失眠，但很有樂趣。問到何時入伙？Chilam希望年底。靚靚說：「年底未能入伙就斬死你。」Chilam稱裝修方面投放了很多精神和心機，覺得自己做得很仔細。

問靚靚最滿意Chilam哪些設計？她投訴Chilam假民主，經常問她意見，例如問她喜歡什麼顏色，但最終不用她所揀的顏色，「我已經放棄不理，只求睡房夠光猛，因不夠光睇書和睇電話會影響視力，但他說不需要太多燈，所以我都有點擔心！」Chilam爆靚靚是超級電視精，唯一要求是睡房有電視機。

靚靚赴橫店探小鮮肉班

Chilam重視全屋裝修，問埋單可要7位數字？Chilam稱不敢想，亦不想提。靚靚安撫Chilam道：「不要緊，自己住，最重要舒服，所以今年我們生日沒設宴及送禮物，全投放在間屋。」Chilam認同。談到工作，靚靚表示剛在馬來西亞拍完一部電影，現在休息，笑稱正處於年輕退休又有錢的階段。她又稱稍後往橫店探班，但不是探老公，是探與老公同劇的小鮮肉成毅，「我們之前合作過，我跟老公經常見面，與成毅少見嘛」。

對兒子拍拖持開放態度

Chilam與靚靚的兒子張慕童（魔童）已17歲，問有否拍拖？靚靚稱兒子常說想，因見同學仔拍拖，似有好多想法，「我跟兒子講，唔緊要啦，當識朋友，可能𠵱家做朋友，過多幾年就係男女朋友呢？都要畀時間大家相處」。她稱兒子遇到感情事多跟爸爸說，對異性的想法就會問她意見。他們對兒子拍拖持開放態度，Chilam認為兒子多拍拖汲取經驗，便會選到最合適的終身伴侶。他們對未來新抱沒有要求太多，兒子鍾意就可以。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕魔童 袁詠儀 張智霖

上 / 下一篇新聞