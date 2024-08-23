夫妻檔出席代言活動公開耍花槍 張智霖為裝修失眠 袁詠儀生日無包包

記者：柯美

攝影：劉永銳

張智霖（Chilam）與袁詠儀（靚靚）昨日以健康產品代言人到尖沙嘴出席活動。靚靚表示在港甚少夫妻檔出席活動，笑言代言該品牌已10年，是時候由老公接力。問到夫妻檔酬勞是否不菲？靚靚稱不是，「錢不是最重要，主要因為跟品牌老闆關係好；老闆易相處、不麻煩，有好產品當然要介紹給老公」。

Chilam：老婆只求睡房有電視

Chilam表示今日要趕返橫店繼續為古裝劇《赴山海》開工，雖然在酷熱天氣下拍攝，但Chilam表示沒問題，亦沒試過中暑，「我現在狀態不錯，比以前好，加上有多年拍劇經驗，心靜自然涼，不單止沒中暑，連頭暈也沒有，打得很輕盈，很久沒拍打戲了，初時都擔心能否應付得來，但都打得幾好」。可以多拍打戲？他即耍手兼擰頭，稱主力走文藝路線。

Chilam表示拍劇到9月中，其間會返港為9月4日生日的靚靚慶祝。問是否送包包給靚靚？他說：「今年不送包包了，因要準備搬屋，但新居仍在裝修，太太話我黐線。」靚靚笑稱Chilam有潛質成為室內設計師，指着對方說：「我來介紹，蒙查查designer。」

Chilam承認對裝修好緊張，為此經常失眠，但很有樂趣。問到何時入伙？Chilam希望年底。靚靚說：「年底未能入伙就斬死你。」Chilam稱裝修方面投放了很多精神和心機，覺得自己做得很仔細。

問靚靚最滿意Chilam哪些設計？她投訴Chilam假民主，經常問她意見，例如問她喜歡什麼顏色，但最終不用她所揀的顏色，「我已經放棄不理，只求睡房夠光猛，因不夠光睇書和睇電話會影響視力，但他說不需要太多燈，所以我都有點擔心！」Chilam爆靚靚是超級電視精，唯一要求是睡房有電視機。

靚靚赴橫店探小鮮肉班

Chilam重視全屋裝修，問埋單可要7位數字？Chilam稱不敢想，亦不想提。靚靚安撫Chilam道：「不要緊，自己住，最重要舒服，所以今年我們生日沒設宴及送禮物，全投放在間屋。」Chilam認同。談到工作，靚靚表示剛在馬來西亞拍完一部電影，現在休息，笑稱正處於年輕退休又有錢的階段。她又稱稍後往橫店探班，但不是探老公，是探與老公同劇的小鮮肉成毅，「我們之前合作過，我跟老公經常見面，與成毅少見嘛」。

對兒子拍拖持開放態度

Chilam與靚靚的兒子張慕童（魔童）已17歲，問有否拍拖？靚靚稱兒子常說想，因見同學仔拍拖，似有好多想法，「我跟兒子講，唔緊要啦，當識朋友，可能𠵱家做朋友，過多幾年就係男女朋友呢？都要畀時間大家相處」。她稱兒子遇到感情事多跟爸爸說，對異性的想法就會問她意見。他們對兒子拍拖持開放態度，Chilam認為兒子多拍拖汲取經驗，便會選到最合適的終身伴侶。他們對未來新抱沒有要求太多，兒子鍾意就可以。

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