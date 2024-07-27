【開箱】《激讚網紅》 張根碩玩KOL版《魷魚遊戲》

遊戲設計似《大逃殺》

《激讚網紅》本月6日上架，隨即登上Netflix非英語節目收視榜第4位，上周連跌兩級，或許跟賽果外泄有關。韓媒昨日報道，Netflix拒向優勝者OKING支付獎金，理由是他違反合約，節目播出前已對外公布賽果。OKING亦曾捲入虛擬貨幣詐騙案，Netflix表明刪減他的出場次數。

《激讚網紅》是非雖多，吸引力亦不少。隨着社交媒體近年盛行，網紅如何惹人關注，並透過自身影響力賺取豐厚利潤，成了節目最大賣點。首集先介紹77名參賽網紅出場，並稱他們為影響力者（Influencer）或創作者（Creator），比賽方式就似日本片《大逃殺》一樣，各人戴上電子頸鎖，以社交媒體追蹤人數反映他們「身價」，突顯階級之別。

直播「呃Like」出賣色相

接着進行比賽，首回合參賽者互相「點讚（Like）及倒讚（Dislike）」，為了「呃Like」必須四出拉票，利用預先拍攝的自我介紹短片爭取點讚，善惡人性盡現，例如有參賽者威脅別人：「如果不給我點讚，我就給你倒讚。」也有人趁機造謠：「張根碩剛才說了別人壞話，信的話就給他倒讚。」事實上，這回合並不在乎得到多少點讚，即使被倒讚也可以，最重要就受到關注，擺明諷刺現實。

第二回合剩下30名參賽者，同時進行1小時直播，大跳性感舞步的Juice Seyeon率先晉級，自以為有很多影迷支持的張根碩，卻要在第二輪賽事才能入圍。眾人各師各法，有人畫花塊面或剃眉扮醜，也有網紅出賣人格，聲稱要在鏡頭前大爆舊愛秘密，更有人出賣色相，只為吸引更多網民收看直播。

藝人名氣不及網紅

第三回合開始前，先來個競投活動，參賽者為了尋找合作伙伴，出價「競投」拍檔，藉以看穿他們的心計與謀略。張根碩得悉自己以超低價被「購入」後即不滿爆粗。第三回合是網紅組隊拍照，由大會安排100名網民同時收看，哪張照片獲得觀賞時間最長便算勝出，張根碩公開他跟女網紅合照，附上「正在瘋傳張根碩與女友的親密合照」留言，成功借緋聞「呃Like」。

《激讚網紅》首三個回合尚算吸引，可是後繼無力，比賽內容亦未能真實反映網紅自身叫座力，例如第四回合變成辯論比賽及問答題，感覺相當無聊。決賽由最後三強：Pani Bottle、OKING及李思杯同時現場直播，數百名現場觀眾用雙腳投票，這個環節不單跟第二回合類似，也難以突出三人特色，結果他們只靠小聰明來「呃Like」，看不出有何過人之處。另一方面，節目多次標榜女網紅的豐滿身材，有男性參賽者在第一回合看到女方自我介紹的性感片段，即時「口水直流」按讚，其中Juice Seyeon在直播大跳性感舞蹈，自爆憑此絕技，一年勁賺32億韓圜（約1850萬港元）。又如第三回合，男方爭取女性拍擋，目的就是為了讓她們拍攝低胸性感照，有性別歧視之嫌。