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娛樂

【娛樂場】新歌《小心碰頭》MV玩枕頭戰 張天賦遭女主角投訴不留手

張天賦與新歌MV女主角吵架雞同鴨講 忍俊不禁敗陣收場

【明報專訊】張天賦（MC）最近忙於宣傳跟吳君如合演的電影《我談的那場戀愛》，不忘推出新歌《小心碰頭》，此歌是繼《百萬大道》後另一首他獨力作曲的作品，再次邀得黃偉文（Wyman）填詞，身兼監製的徐浩聯同黃兆銘和GooChan編曲。

雞同鴨講舌戰

《小心碰頭》MV找來台劇《愛愛內含光》的黃婕妤執導，她之前已執導MC《抽》和《與我無關》MV，女主角林廷憶獲選2022台北電影節「非常新人」。MV推出後林廷憶在社交網發文表示：「謝謝MC打起枕頭戰沒有一點點的手下留情。」

MV花絮中見MC和林廷憶拍鬧交戲時雞同鴨講，MC以廣東話與林廷憶爭論，後者七情上面用普通話說 「講中文」，MC最後笑場舌戰敗陣。MC 說：「今次MV趣事都幾多，有一幕我要同女主角嘈交，覺得用普通話嘈交未必可以令情緒爆發，所以我用廣東話，佢講普通話。」

Wyman度身訂做歌名

Wyman在社交網以「點解《小心碰頭》係《十面埋伏》個friend？」為題透露創作過程，「我記得當年MC給我《老派約會之必要》的demo之後，託唱片監製告訴我，作為姐卵（周杰倫）歌迷多年，他的願望是歌手生涯中可以擁有一首『周董style 』的作品，於是我便寫了一首希望不失我們自己格調的中國風。事隔兩年，再次收到他作曲的新demo，他試着填了一句chorus的hookline，我一聽赫然發現那句竟然是『遊玩時，好好記住我』。我當時心諗：『佢一定係特登嘅！我今次醒目啦！今次get到佢想要咩咩風啦！』所以不用MC提到出口，便為他寫了份有點『吹神style』的歌詞，當然也只是輕輕借了點元神，再發展出其實為張先生度身訂做的衍生故事。（其實我到𠵱家都冇問過佢到底我有冇『get』錯」。

Wyman稱《小心碰頭》歌名開了《小心地滑》一個玩笑，強調內容完全不是續集，「今次我是100%寫完整份歌詞才去度歌名的，但完稿後再看看自己筆尖跌出來的那齣小電影，我也忍不住笑了出來：『哈哈今次仲唔係《小心碰頭》』……但心水清的你，應該一看就知道，這其實是《十面埋伏》那個元宇宙裏的逆綫行車版」。

MC願景出創作專輯

MC透露當初寫《小心碰頭》原因，「覺得我嘅歌庫入面欠缺咗一首三拍嘅歌，或者六拍八（拍子）嘅歌 ，於是就想自己寫一首，我寫嘅demo詞有提及『好好記住我』、『聖誕快樂』，所以覺得（呢首歌）係喺重要日子同另一半講嘅嘢，但未必要對方聽到」。問他會否再推出自己創作的歌或創作專輯？MC說：「呢個當然係我嘅願景，都要睇公司肯唔肯用我嘅歌，自己都寫咗頗多歌，睇吓呢首歌嘅反應啦。」

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