反叛心強拒認輸 許靖韻：要討厭我的人跌眼鏡

許靖韻去年參加內地綜藝節目《乘風2023》，自覺入行10年，希望知道外界對她的看法，重拾勇氣看網上討論，「大家對我友善了，仍有些人狠批我不會紅，分析我不紅原因是不夠靚，把聲無特色和沒有自己歌等。被睇低反而激發內心那團火，目標今年出4首新歌，話畀大家知我有原創歌」。她笑言反叛心強，不會輕易被擊倒認輸，希望有一天，令討厭她的人跌眼鏡，感動到買飛看她的演唱會。

被母催結婚生仔

許靖韻感恩一路以來有音樂人同行雪中送炭，「出道兩三年仍被負評，於是想出辦法化身蒙面歌手『小背心』，在網上頻道唱歌，林若寧2017年寫了《被討厭的勇氣》激勵我，之後林奕匡又作了《別為我好》給我，原本首歌被另一名歌手揀了，他說服對方將歌曲轉讓給我，MV至今已突破700萬點擊」。

許靖韻入行後第二個轉捩點是參加內地真人騷《創造101》，令她知名度大增，去年展開巡演，希望可在港開騷。31歲的她感慨時光飛逝，同齡朋友已結婚生仔、不夜蒲、談養生，近期跟母親討論生仔話題，出現意見分歧，「之前媽媽話生仔不用急，我踏入30歲就開始催，怕我老來沒人照顧，我未有合適生仔對象，追求我的男仔普遍20幾歲，接受姊弟戀，但要相處才知是否適合，不想令別人有壓力」。

獨居甩地獄廚神稱號

擁有兩物業的許靖韻近年開始獨居，成長不少，「疫情期間到北京發展一兩年，回港後家人已將我的物品入倉，房間被妹妹霸佔，被迫搬出來獨居，學懂獨立，學識洗衫和拖地。以前上《美女廚房》被封地獄廚神，連薑、蒜都不懂處理，現在識煮飯，妹妹試過我煮的牛扒都讚好」。廚藝升呢後，她最想下廚「慰勞」好友泳兒，「試過屋企有曱甴，要到訪的泳兒出手撲滅，很開心入行10年跟泳兒、洪卓立和鍾舒漫成為朋友」。

許靖韻經歷疫情學懂珍惜，重新建立正常社交擴闊圈子，變得活躍，「低潮時曾自我封關，自覺太失敗、太慘，不想見朋友，家人關係差，直至疫情後突然好珍惜一齊聚會，想見朋友，主動出去食飯見面，獨居後會叫朋友到家聚會、BBQ、變得開朗，反而唔悶得」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

場地提供：太子酒店SAVVY

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