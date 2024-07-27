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娛樂

193車禍登無綫節目成探討熱話 缺席活動 歸綽嶢少爺占如常現身

【明報專訊】男團ERROR成員郭嘉駿（193）周日（18日）駕駛紅色法拉利在土瓜灣倒車時，撞跌一名過馬路的婦人，他曾落車跟婦人交談，其後駕車離開，事件連日來在網上引起議論。193在社交網交代稱婦人當時表示不用報警或去醫院，他有道歉並向警方備案，強調非不顧而去。193原本昨日出席時裝品牌活動，公關公司通告突然改為閉門不招待傳媒，歸綽嶢和商台DJ甄子康（少爺占）如常出席，193最終未有現身。洪永城與區永權主持的無綫節目《瞬間直擊半小時》，前晚提及193涉及的交通事故，談論未在規定時間報警會有什麼刑罰。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

193駕車撞跌婦人事件連日來引起熱議，據警方消息，意外發生跟收到相關報案時間距約27小時。193原定昨午和歸綽嶢、少爺占到中環出席時裝品牌活動，有關方面前日突然宣布取消接待傳媒，活動照常舉行，改為私人拍攝。

193昨日缺席活動，歸綽嶢與少爺占則有出席，品牌沒有派工作人員解釋193缺席因由。歸綽嶢約11時半冒雨到場，身穿米色背心加短袖外套及牛仔褲，見現場30多名粉絲即友善打招待，未有停步讓傳媒拍照。由於店舖閉門不招待，門外粉絲只隔着玻璃影偶像。

詳細講述意外事發經過

區永權與洪永城在前晚播出的節目《瞬間直擊半小時》報道193駕車撞人事件，洪永城介紹短片時說︰「一定係網絡瘋傳啦，同埋同數字有關嘅。」區永權稱司機身形高大，其後表示撞跌途人的司機是193。洪永城說：「事發日期係18日嘅下晝5點鐘左右，到咗噚晚嘅9點左右，193就喺自己社交平台交代成件事。佢話當時見到個婆婆跌低，已經即刻落車向佢道歉同埋問咗婆婆有冇受傷，需唔需要報警，需唔需要送院，佢話唔需要，193先上車離開。事後佢已經向警方備案，會盡力配合調查，承諾以後開車會加倍小心路面情况同安全。」

網民重提193跟無綫「淵源」

提到有網民疑惑司機是否應立即報警，區永權說︰「如果發生交通意外，有冇受傷都好，司機必須要第一時間立即停車，此外要喺24小時之內，親自報警，應要求同警方或者涉事方提交個人資料，否則最高係會罰款25000元同監禁6個月。」洪永城呼籲各位路面使用者遇到任何交通意外，應該即刻停車報警，即刻報警，保障自己、保障他人。

另外，有網民重提193早年曾公開批評無綫總經理曾志偉和無綫節目，之後承認自己輕佻無禮。他又曾自爆投考過無綫藝員訓練班，失敗收場；還試過想硬闖無綫將軍澳電視城被拒。網民稱估不到193因今次事故，首度出現在無綫節目，並提到他的名字。

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