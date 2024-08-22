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娛樂

初見野男失控尖叫 「大小姐」林淑敏肉緊攬「震波建華」

【明報專訊】胡蓓蔚、支嚳儀、火火及陸浩明主持TVB Plus直播互動選秀騷《我推的野男LIVE！》前晚最後6名野男登場，包括「格鬥江華」翟錦豪、「震波建華」陳建華、「健身界Peter仔」布柏軒、「大波凌」凌志杰、「肌界黃貫中」陳家豪和「雙節棍野男」伍家豪。

《愛‧回家之開心速遞》的「大小姐」林淑敏任星級嘉賓，劇中她形象高傲自恃，但見6名野男時，忍不住失聲尖叫︰「內心嗰種澎湃已經忍唔住喇，我見慣大場面，但都無見過咁『大』嘅場面。」接住她語帶不忿笑說︰「本來之前一晚就嚟，但係同『三太』（樊亦敏）打交爭輸咗，嗰心幾唔舒服。」

多名野男前晚表演不同武藝，包括泰拳、雙節棍與空手道。翟錦豪與陳家豪以泰拳互搏，後者表示因多年前看電影《洛奇》（Rocky），下定決心練大隻；翟錦豪稱練拳是要保護身邊的人。伍家豪表演雙節棍，在場觀眾興奮拍掌。

最後出場的陳建華耍空手道，獲林淑敏垂青，貼上「至威貼紙」及「愛的抱抱」，炒熱全場氣氛。伍家豪獲19.2萬likes，熱度排行榜稱冠，翟錦豪以17.6萬likes居次。下周加入新主持陳欣妍暫時頂替出埠登台的支嚳儀，同時進入淘汰戰，會有野男出局。

娛樂組

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