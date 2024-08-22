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娛樂

捨李明慧 情歸翁嘉穗 鄔友正稱緣分天注定

【明報專訊】1997年香港小姐三甲分別是冠軍翁嘉穗、亞軍李明慧及季軍佘詩曼，當年翁嘉穗與李明慧原本情同姊妹，之後爆出兩女爭奪商人鄔友正陷三角關係，「鄔公奇案」哄動一時。1998年6月傳出李明慧與鄔友正相戀，兩人拍拖10日便宣布將於兩個月後閃婚，李還向無綫提出解約。

否認曾追袁詠儀佘詩曼

李明慧往美國公幹期間，翁嘉穗被拍到與年長20年的鄔友正約會，李哭訴被橫刀奪愛，翁嘉穗自稱是正印女友，獲鄔承認女友身分，兩人翌年1月在美國註冊結婚，三角風波告一段落。翁嘉穗婚後為鄔友正先後誕下兩子，夫妻經常出雙入對曬恩愛。

鄔友正近期活躍社交平台，在小紅書跟網民互動，大方回應談及「鄔公奇案」。有網民直接問他：「點解唔揀李明慧揀咗翁嘉穗？」他回答：「緣分天注定，冇得揀！」

對於他當年給人風流形象，與不少港姐傳緋聞，鄔友正無奈說：「不要盡信娛樂報道，好多不實及誇大報道，實情大家更意想不到，不過娛樂一下大家，開心吓就算！最大的誤傳，就是我追過袁詠儀同佘詩曼！實情是我從來沒有追過袁詠儀和佘詩曼，咁多年都是啞仔食黃連。」

70歲鄔友正被讚保養得宜，他分享養生心得，「我不抽煙，不喝酒，盡量不應酬，食得健康，勤練詠春、跳舞、拉筋、舉重、游泳、唱歌等！當然注意飲食，不過偶然也享受一下垃圾食物！」他稱身邊65至75歲的生意朋友，看起來比他大10至20年，他沒有三高、糖尿病、低血糖，身體健康，可以繼續在事業打拼多20年。

娛樂組

相關字詞﹕李明慧 袁詠儀 鄔友正 佘詩曼 翁嘉穗

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