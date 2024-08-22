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娛樂

33歲台星許光漢低調入伍震驚粉絲 經理人公司：期待明年回歸

【明報專訊】33歲台灣男神許光漢2019年憑主演劇集《想見你》紅遍亞洲，近年更打入日、韓市場，演出的最新韓劇《無路可走：輪盤賭》和Netflix影集《正港分局》陸續上映。正當演藝事業如日方中之際，昨日無預警突然傳出許光漢已經入伍服兵役，粉絲大表震驚，他的經理人公司隨後證實消息，表示許光漢正服役，希望大家給予空間，期待他明年回歸，帶更多美好作品給大家。有質疑許光漢33歲才服兵役，但不少網民力撐他沒有躲避：「遲到好過無到。」

許光漢主演的《正港分局》前日舉行線上發布會，他未有現身，只播出他預先拍下的分享片段。有完成兵役的網民隨後在社交平台爆料，稱在替代役訓練班看到許光漢入伍，令不少粉絲震驚，有說：「至少先跟我們說一聲啊，嗚嗚。」

許光漢的經理人公司表示︰「感謝大家關心，光漢目前正入伍服役中，懇請給予空間，也一起期待明年回歸後，能夠帶給我們更多美好的作品。」經理人公司未透露許光漢何時服完兵役，「其他細節我們就不多做回覆了，團體生活也怕影響到其他人，謝謝大家」。

入伍前剃頭 首天適應不錯

據台灣傳媒報道，許光漢前日下午在親友送行下自行前往台中的成功嶺報到，而且已先行剃好頭髮，入伍首天適應情况不錯。報道指許光漢先接受為期21天的新兵訓練，其間需完成3項任務，包括初級救護技術員混成式教育訓練（EMT1）、取得志願服務手冊、18發實彈射擊。

昨日有其他兵哥稱聽到許光漢的嘆氣聲，有役男驚呼：「就算是明星，來當兵也很痛苦。」成功嶺對於許光漢入伍，只口頭提醒希望所有人別用手機拍照，沒特別提到「許光漢」。報道指由於許光漢服替代役，21天的新兵訓練有90%都在教室上課，下單位前還要考試，其他10%才是戶外操課。據了解，替代役不會刺槍、跑500障礙或丟擲手榴彈，但每天一早要跑3000公尺。

遲當兵好過裝病逃兵

據稱許光漢入伍時有向部隊申請，新訓期間某日出營參加演藝重要活動，尚未知是否核准。他將在入伍19天後有兩日休假，倘若表現良好，最多可以提早6小時離開成功嶺，歸營後隔日下單位再繼續服完兵役。按台灣兵役法規定，凡是年齡屆19歲之年1月1日起到36歲之年12月31日止之男子，依法都應接受徵兵處理，稱為「役齡男子」，簡稱「役男」。民國82年次以前的役男，常備役或替代役體位，要服一年的替代役，1990年10月31日出生的許光漢為民國79年次出生，應需服兵役一年。

有網民質疑許光漢為何33歲才入伍服兵役，說他29歲才憑劇集《想見你》爆紅，照理早該服完兵役，他10月將滿34歲才入伍。此帖文引起其他網民議論，有認為「遲到總比不到好」、「依他目前的地位，竟然沒有躲」、「反觀某些裝病逃兵」。

娛樂組

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