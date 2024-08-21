深田恭子失戀暴瘦 復出演《工作細胞》 富商舊愛搭上西內瑪利亞 拍拖兩月昨認分手

文：蘇珮欣

日媒報道，深田恭子去年拍罷TBS電視台劇集《18／40》後，再沒接拍任何作品，官方網站亦未有公布工作日程或活動時間表。恭子每年都會透過Ig宣傳肖像年曆，去年卻隻字不提，情况相當罕見。有傳她消失幕前，跟杉本宏之5年情玩完及「偷食」導演傳聞有關。事實上，恭子2021年罹患適應障礙症，一度停工休息，身材亦由豐滿變得骨瘦如柴。前年復出參演影視串流平台Prime Video日劇《A2Z》，去年底傳分手即再度停工。

新片扮演肝細胞

昨日恭子終於更新社交媒體，宣傳她演出新片《工作細胞》，首次公開電影造型。從劇照可見恭子日漸消瘦，臉頰變尖，不少粉絲留言表示喜見偶像復工，同時擔心她的身體狀况。

《工作細胞》改編自同名漫畫，將於12月13日上映，故事講述人體各種細胞，經擬人化後的日常工作。新片由《First Love初戀》佐藤健及《半邊藍天》永野芽郁主演，分別扮演「白血球」與「紅血球」，阿部貞夫繼《契爸唔易做》後再與蘆田愛菜合演父女，前者是個有不良飲食習慣的父親，後者則是健康高中生。恭子飾演阿部貞夫的「肝細胞」，她表示拍攝現場氣氛和諧，「在阿部貞夫的肝臟內，愉快地演戲」，又指戲中角色很有魅力，開工之餘趁機了解人體結構，很期待看到新片上映。

男女價值觀不同

除了恭子外，電影公司同日宣布《寄生獸》染谷將太亦會加盟，飾演「輔助性T細胞」、《silent》板垣李光人化身「新生紅血球」、《半澤直樹》片岡愛之助是「肺炎球菌」、樂隊SEKAI NO OWARI（世界末日）主音Fukase扮演神秘的細胞角色。

恭子與舊愛杉本宏之分手後，男方另結新歡，跟《不好意思，我們明天要結婚》30歲女星西內瑪利亞秘密拍拖，日本雜誌《女性Seven》報道二人自6月底開始交往，短短兩個月卻分手收場。西內瑪利亞昨日接受《Oricon》訪問，承認已跟杉本分手，她說：「彼此價值觀不同，為此展開多次討論，仍然無法想像跟他的未來，於是決定分手。雖然拍拖時間很短，還是很感謝他。」