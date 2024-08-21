【娛樂場】《香港口述歷史》 田蕊妮聽嘉賓講古仔似穿越

節目首集於喱騷facebook和YouTube頻道免費播出，獲網民讚好，在YouTube上架十多小時已逾10萬點播次數。《香港口述歷史》早於去年開始籌備，全因田蕊妮對舊香港有份獨特的感情，「成日喺社交平台睇到香港啲舊相，講番以前嘅故事，我好鍾意睇，好好奇同興趣想知香港以前發生嘅事。睇到啲舊相，成日覺得乜呢個地方以前原來係咁樣，所以好想返去呢啲地方睇下，想將呢啲故事變成影像畫面」。節目重點在於嘉賓的成長歷程，因此嘉賓事迹的吸引度，是今次找嘉賓的條件之一，田蕊妮說：「今次搵嘉賓嘅要求，係要佢哋有番咁上下年紀，可以隨住佢哋成長歷史，講到香港嘅變化。」

張堅庭童年坎坷較早熟

第一集集嘉賓是導演張堅庭，阿田節目中提到自己家世，祖父曾是軍隊的少將，「小時候對祖父的印象，他總是穿著三件頭西裝，很有規律的人，但沒有機會知道他過往的威風歷史，促成我製作這節目的念頭」。張堅庭贊同為口述歷史存檔的做法，現在手機攝錄很方便，覺得每個人應為家族做口述歷史的資料庫，否則隨時間被遺忘，會失去這些珍貴資料。

田蕊妮稱在她心目中張堅庭就是知識分子，成長環境很好，不過原來張堅庭有個坎坷童年。他提到3歲由廣州到香港，母親要工作掙錢，他被送入旺角一間小型寄宿學校，「當時個女校長成日要我幫佢按摩」。張堅庭強調當時情况不屬性侵，不過學校環境差劣，令他帶住其他同學仔逃學。田蕊妮跟張堅庭舊地重遊，他對附近環境印象依稀，工作人員為他找到當年學校的正確位置，學校早已結業，但那幢唐樓仍在，他行4層樓梯找到當年校址，特別感觸。

張堅庭提及母親曾在尖沙嘴的酒吧幫一名「媽媽生」打工，後來母子獲收留在媽媽生的家居住。他笑言在屋內不時有「吧女」借宿，有些醉倒沒穿衣服，故他比同齡小朋友早熟，Playboy雜誌對他而言是小兒科。張堅庭又分析吧女與舞女的分別，見證一班奇女子在行業中如何堅毅不屈求生。

嘉賓成長故事見證舊香港

田蕊妮之後會隨黃秋生重遊灣仔，回憶當年華洋雜處的情况，以及他的混血身世；葛民輝重回荃灣福來邨大談童年時光和當年如何踩入潮流界。著名電影美術指導文念中重遊當年買道具勝地，細數電影幕後故事；漫畫家牛佬則帶田蕊妮見證香港漫畫業如何由盛變衰。

田蕊妮說：「同啲嘉賓一齊去番佢哋童年長大嘅地方，一路聽住佢哋講古仔，好似穿越咁。牛佬令我印象好深刻，因為生於一個漫畫最興盛嘅年代，𠵱家書都好少人睇，真係睇到一個時代嘅結束。」她稱每個嘉賓都有自己故事與價值，好值得記錄，希望觀眾感受到嘉賓成長時期的香港是怎樣。