當年嫁入豪門 母拒收禮金 羅霖爆兒子身分遭質疑做親子鑑定

跟兒子曾有隔閡

羅霖透露當初嫁入豪門，母親主動提出不要任何禮金，為的是表現一家人的骨氣，不想被人「指指點點」批評貪圖錢財。跟劉坤銘最終離婚收場，羅霖強調不是衝動決定，因為育有3子，掙扎了6年，忍到過了自己底線，最難忍是第三者和家暴。她稱有段時間因情緒問題要服藥，離婚初期，大仔與二仔跟前夫生活，她帶小兒子回娘家，不同住的兒子曾一度受到影響，例如有人稱她被鬼上身等言論，母子因而產生隔閡，「半年後，大仔一人拿着行李來找我，我笑問他是否打算只住一段短時間，因為當時仍擔心自己照顧不了他」。這段經歷讓羅霖深刻理解女性必須愛自己，無論是單身或已婚的女性，一定要經濟獨立，說話可以大聲一點，安全感是來自自己，而不是另一半。

娛樂組