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娛樂

跑車撞人隔27小時報案 今活動臨時取消 193失眠 貼車cam片證非不顧而去

【明報專訊】男團ERROR成員郭嘉駿（193）周日（18日）駕駛紅色法拉利在土瓜灣倒車時，撞跌一名過馬路的婦人，前日傍晚facebook「香港交通及突發事故報料區」專頁，網民Gwai Jai上載兩段短片披露事發經過，形容193「逆線行車撞到阿婆之後跌咗落地之後出嚟講句sorry就不顧而去！」引起網民熱議。193前晚9時半在社交平台發文交代，稱對方表示不需要報警或去醫院，他道歉後離開，有向警方備案。193昨日再發文承認為此事失眠，有反思自己行為，認駕駛態度不正確，強調沒有不顧而去。他原本今日和歸綽嶢出席品牌活動，昨午有關方面突然宣布活動取消。另外，據警方消息，意外發生跟收到相關報案的時間距約27小時。

據網上有關193撞到婦人意外的兩條短片所見，193駕駛的紅色跑車在後退時一度煞停，一名婦人在跑車左後方趁機過馬路，惟跑車同時再後退，婦人未有留意被撞至失去平衡，向後跌躺在馬路上。另一片段所見，193曾下車與婦人說話，婦人似無大礙，可自行站立並多次撫摸手肘，193其後上車離開。有關短片前日傍晚6時43分上載到社交平台，隨即在網上流傳引起熱議，有質疑193處理不當，亦有認為雙方也有責任。

公關稱非取消合作

傳媒就事件向193經理人查詢，至晚上9時半，193在Instagram（Ig）發文交代：「昨日（18日）喺土瓜灣倒車時，於後鏡見到婆婆跌咗喺地上，我當刻即時落車向婆婆道歉及詢問有冇受傷，亦問咗需唔需要報警或送院，婆婆話冇事唔需要，於是我便上車離開。事後我已為事件向警方備案，亦會盡力配合跟進，以後開車會再加倍小心，注意路上情况及安全。」

193原本今日伙歸綽嶢出席品牌宣傳活動，下午公關公司發通告給傳媒稱活動取消，193和歸綽嶢將不會出席該活動。通告沒有解釋原因，記者向宣傳人員了解，回覆稱：「品牌暫時將明（今）天傳媒公開採訪活動取消，改為私人拍攝，並非取消合作。」

認駕駛有唔正確地方

193昨日再更新Ig限時動態，貼車cam片配文字透露心情，「噚晚好夜先收工，返到屋企唔係好瞓得着，一直都喺度反思自己嘅行為。可能因為第一次揸車碰撞到路人，當時自己都好亂好心慌，唔識應該點應對處理，但我完全明白我駕駛係有唔正確嘅地方，以後一定會非常非常小心，遵守交通規則同埋留意路面所有情况」。

193再三強調撞到人後，第一時間停車並落車慰問對方，「我最怕係見到網上不實嘅報道話我不顧而去，例如將啲片cut頭cut尾，令痛惜我嘅人見到呢啲不實嘅資料，會唔開心甚至同人鬧交。所以我噚晚收工即刻backup返個車cam，想畀大家知我一停車，就馬上衝落去慰問婆婆（或者其實應該形容佢為姨姨），問佢需唔需要報警或去醫院。最後希望姨姨佢一切安好，事件已交由律師及警方處理，所以我暫時不能夠回應太多，感謝各位關心」。

警方回應《明報》查詢指，周一晚上8時46分接獲一名自稱34歲郭姓男子報案，稱其於周日下午約5時35分在紅磡美善同道駕駛一輛私家車時，懷疑撞到一名女子。男子報稱該名女子自稱沒有受傷，其後她自行離去。

案件列「交通意外報告」

案件列「交通意外報告」，交由西九龍總區交通部意外調查隊跟進。警方指，根據香港《道路交通條例》，交通意外中如涉及有人受傷，車輛司機須在合理切實可行範圍內，盡快而在任何情况下不遲於意外發生後24小時，親自前往最近的警署或向任何警務人員報告該意外。

大律師稱遲報案要有合理辯解

大律師陸偉雄回應查詢稱，要求司機不遲於意外發生後24小時報案的前設為「有人受傷」。雖然193在社交平台動態上稱當時因婦人自稱「冇事」而上車離開，網上片段亦見婦人似無大礙，但亦必須聽取婦人證辭才能下判斷。

即使婦人確實受傷，而193未在24小時內報案，陸偉雄表示須按情况判斷193是否有合理辯解理由，舉例服藥後不適、家人有事等，但藝人事忙就非合理辯解。他補充從片段所見，193倒車撞跌婦人顯示其駕駛態度有問題，或已干犯「不小心駕駛」或「危險駕駛」。

娛樂組

相關字詞﹕郭嘉駿(193)

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