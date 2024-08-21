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娛樂

不羨慕張繼聰有仔女好溫馨 黃宗澤：無想過做老竇

紮職3｜張繼聰見血會暈 周勵淇年紀唔細 跟Bosco講風濕痛症

【明報專訊】黃宗澤（Bosco）、張繼聰、周勵淇及陶大宇前晚到荃灣出席電影《紮職3》首映禮，楊受成夫婦率領大班英皇藝人前來撐場。Bosco指片中拍檔陳家樂正於馬來西亞工作掙奶粉錢，稍後會到當地跟對方會合宣傳。

張繼聰與Bosco齊聲表示不擔心該片列為三級影響成績，張繼聰說：「我覺得有少少暴力，亦有少少粗言穢語才可以呈現效果，會好睇啲，打架唔見血成何體統！不過我拍戲才暴力，平時見到血會暈。」他表示兒子張瞻在網上平台看完上集後，表示不想再睇，稱要睇爸爸死很難接受，「個女仲誇張，見到我畀人恰就爆喊，呢個又冧喎！」Bosco笑稱媽媽見到他死會拍手，高呼衰仔死得好。想不想如張繼聰般，有仔女好溫馨？他說：「呢啲唔好搞我！無咁嘅需求，無想過做老竇。阿媽應該唔想抱孫，唔好阻住佢玩。」

周勵淇自嘲年紀大 拍打戲驚受傷

同是本月生日的周勵淇與陶大宇慨嘆沒對手戲，後者稱演反派十分過癮，但因今集才加入，有點壓力，希望表現不失禮。周勵淇稱沒任何準備下，導演要求加一場打戲，「差點應付不到，因當時凌晨好眼瞓，其實我對打不是很抗拒，但不要即興，現在年紀不小，不似後生時柔軟度高，萬一扭親要時間康復」。她稱有舊患，現在與Bosco的話題都是圍繞風濕痛症。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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相關字詞﹕周勵淇 張繼聰 黃宗澤（Bosco） 紮職3

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