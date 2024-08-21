高海寧上戲劇班激起心中團火 孔德賢想學湯告魯斯有型有演技

孔德賢表示也有團學習的火，計劃考電單車和貨車牌照，「我已擁有不同類型駕駛執照，之後還想考船牌和潛水牌，做藝人要裝備自己，將來拍戲可能用得着，之前睇奧運閉幕，湯告魯斯從天而降，然後揸電單車運送奧運旗幟好型，希望將來能像他一樣，可以做到一個有型又有演技的動作演員」。

柯煒林曬「飛毛腿」

柯煒林著皮短褲露「飛毛腿」，稱事前也想過是否要修飾腳毛，但覺得raw較好，像在家中穿波褲一樣，不過之前拍戲都試過剃腳毛演出。吳海昕表示最滿意自己腿部線條，加上夏天愛穿短裙，所以很注重腿部護理，確保雙腿光滑完美。問他們可曾試過「時裝車禍」？柯煒林說︰「印象中未試過，就算發生都要保持氣勢，輸人不輸陣。工作時我接受不同衣著打扮，拍戲有需要的話，全裸上陣也沒問題。」

記者︰柯美