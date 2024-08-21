明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《特勤女團》張曦雯綽號「東九龍美臀」 邵美琪大讚「乖女」鍾柔美抵惜

特勤女團｜邵美琪演媽媽角色 向黎瑞恩取經 讚「女兒」Yumi乖巧勤力

【明報專訊】邵美琪、鍾柔美（Yumi）、張曦雯、陳瀅及羅毓儀昨日出席無綫新劇《特勤女團》開鏡。張曦雯、陳瀅及羅毓儀劇中角色是特務，透過組女團接近目標人物Yumi。張曦雯笑稱好彩女團有Yumi撐住，不怕年紀有很大差距，造型不會太性感，「要穿水手裝校服，初時都有少少難接受，但看過照片後又有點感覺。當中我是性感擔當，綽號『東九龍美臀』，多數穿短裙、短褲」。她稱劇中要唱歌跳舞，連主題曲亦由她們獻唱，不過經多年台慶表演訓練，都能應付。

陳瀅動作擔當 羅毓儀四角戀

陳瀅表示在女團是動作擔當，造型亦是劇中最保守，所有衫都是秋冬裝，但很不幸地也要穿校服。拍攝前要減肥？她說：「不用，校服也不太性感，拍這劇很難減肥，因邵美琪和關禮傑晚晚請我們食消夜。」羅毓儀是女團中cosplay擔當，會有包括扮貓的特別造型，更與Yumi、吳子沖及涂毓麟演四角戀。

邵美琪表示跟Yumi演母女，稱5年沒返無綫拍劇，今次獲珍姐（曾勵珍）親自致電邀請，立即答應演出，大讚演女兒的Yumi有不明白即時主動問，十分勤力，好乖又守時，所以很抵惜，「我很黐身，經常黐住Yumi，也怕對方嫌我煩」。她透露為演好媽媽角色，特別向好友黎瑞恩取經，「我經常孭住個大袋，帶鏡和紙巾，有湊女的感覺，見黎瑞恩湊女也是如此，我是向她偷師」。

Yumi對炎明熹前途有信心

Yumi稱雖然最初被邵美琪氣場嚇親，不過相處後感到對方很惜她，已經不驚且感覺好溫馨。對於炎明熹（Gigi）被指獲兩大唱片公司招手，Yumi表示近日也有跟Gigi以短訊傾偈，對方只讚她的新髮型好靚，以及關於睡覺的話題，她亦傾了幾句忙拍劇，Gigi並沒有談及近况。可擔心Gigi前途？Yumi說：「不擔心，我對Gigi有信心，永遠不會忘記第一次見到她的印象，由《聲夢傳奇》第一日已睇好她，覺得她很有天分。」如將來跟Gigi不同公司，見面機會減少？Yumi說：「那就順其自然，可能有日在街上遇到呢！隨緣啦！一定會見到的。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕羅毓儀 陳瀅 鍾柔美（Yumi） 張曦雯 邵美琪 特勤女團

上 / 下一篇新聞