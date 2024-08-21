《特勤女團》張曦雯綽號「東九龍美臀」 邵美琪大讚「乖女」鍾柔美抵惜

陳瀅動作擔當 羅毓儀四角戀

陳瀅表示在女團是動作擔當，造型亦是劇中最保守，所有衫都是秋冬裝，但很不幸地也要穿校服。拍攝前要減肥？她說：「不用，校服也不太性感，拍這劇很難減肥，因邵美琪和關禮傑晚晚請我們食消夜。」羅毓儀是女團中cosplay擔當，會有包括扮貓的特別造型，更與Yumi、吳子沖及涂毓麟演四角戀。

邵美琪表示跟Yumi演母女，稱5年沒返無綫拍劇，今次獲珍姐（曾勵珍）親自致電邀請，立即答應演出，大讚演女兒的Yumi有不明白即時主動問，十分勤力，好乖又守時，所以很抵惜，「我很黐身，經常黐住Yumi，也怕對方嫌我煩」。她透露為演好媽媽角色，特別向好友黎瑞恩取經，「我經常孭住個大袋，帶鏡和紙巾，有湊女的感覺，見黎瑞恩湊女也是如此，我是向她偷師」。

Yumi對炎明熹前途有信心

Yumi稱雖然最初被邵美琪氣場嚇親，不過相處後感到對方很惜她，已經不驚且感覺好溫馨。對於炎明熹（Gigi）被指獲兩大唱片公司招手，Yumi表示近日也有跟Gigi以短訊傾偈，對方只讚她的新髮型好靚，以及關於睡覺的話題，她亦傾了幾句忙拍劇，Gigi並沒有談及近况。可擔心Gigi前途？Yumi說：「不擔心，我對Gigi有信心，永遠不會忘記第一次見到她的印象，由《聲夢傳奇》第一日已睇好她，覺得她很有天分。」如將來跟Gigi不同公司，見面機會減少？Yumi說：「那就順其自然，可能有日在街上遇到呢！隨緣啦！一定會見到的。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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