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娛樂

首度合演舞台劇《香港式離婚》 黃子華用劇本勾引 劉嘉玲接受挑戰

孖黃子華首度合作 共演40場舞台劇 劉嘉玲拒躺平接受挑戰

【明報專訊】劉嘉玲相隔6年再演舞台劇，首度伙拍黃子華演舞台劇《香港式離婚》。黃子華表示當初想起用全舞台劇演員，但感覺神遇般叫他找劉嘉玲做女主角。劉嘉玲起初決絕說「唔做」，因過往演舞台劇好折磨，最終被子華和劇本吸引，考慮了幾個月終答應，認為應接受挑戰，不可以躺平。黃子華透露聯同監製、編劇跟劉嘉玲傾合作，自嘲似賣車賣樓的推銷員，用劇本勾引對方。

記者︰柯美

攝影︰鍾偉茵

劉嘉玲與黃子華首度合演舞台劇《香港式離婚》將於12月在香港演藝學院演出40場，兩人昨日聯同編劇黃詠詩，監製王耀祖，演員楊詩敏（蝦頭）、楊淇及梁浩邦出席記者會。黃子華表示原本起用全舞台劇演員，因為舞台劇演員窮，今年市道又欠佳，想關照同行，因自己第一份工就是香港話劇團演員，但感覺神遇般叫他找劉嘉玲做女主角，編劇和監製也有同感，認為那麼獨特的角色，非劉嘉玲莫屬。

12月公演暫開40場

劉嘉玲表示初時一口拒絕，「我喜歡舞台劇，因很神秘及很有力量，但每次演出都給自己很大壓力，現階段我想舒服些，所以一聽到找我演舞台劇，我非常決絕說『唔做』，當知道黃子華演出才說可以想想」。她一想便數個月，在農曆新年後才答應演出。黃子華笑說：「好明白，搵一個不等錢使的人要很有耐性。」又指與劉嘉玲首次合作就要「離婚」。劉嘉玲透露跟創作班底及黃子華見過一次面，當時被子華的獨特魅力吸引，經過考慮，覺得人要不斷接受挑戰，不可以躺平，既然遇到好劇本、好對手就應嘗試，希望不會令人失望，創造出經典舞台劇。

劉：初時決絕「唔做」

黃子華表示首次看《香港式離婚》已愛上此劇，十幾年不停向編劇黃詠詩拋媚眼，希望對方找他演出，但都不成功，今次在緣分下終於如願，並承認是自薦。劉嘉玲稱角色很有挑戰，外表剛強，內裏則有柔弱一面，自己也有很多問題，怎去面對和解決才是最重要。

劉嘉玲受訪時再談到被黃子華的幽默和臨場發揮吸引，「一個人站在台上做幾小時棟篤笑是很有智慧、勤力及用心的表演者才做到」。她稱演舞台劇過程痛苦但又快樂，「原本不想再接受折磨和考驗，但人應該在不同階段探索，不可安於現狀」。他們不擔心演出40場會體力不支，嘉玲說︰「我做過63場，但排練過程時，要摸索角色及如何做到最好，很折磨人，需要很多體力訓練。」

黃：太放鬆會變輕視

黃子華透露最初擔心劉嘉玲不答應演出，所以隨監製、編劇一起跟她見面，「我好似賣車和賣樓的推銷員，用盡方法令嘉玲安心演出，又用劇本勾引她。我很欣賞她，洽談時都很緊張」。他表示一定要劉嘉玲演出，「她的角色很剛強，但有柔弱一面，近日翻看她演出的《無間道2》，就證明我的感覺沒有錯。多年來，我都覺得嘉玲是最好的女演員，她當年拍《東邪西毒》已印象難忘」。子華表示每次演出都有壓力，今次也不例外，「嘉玲提醒得好好，如果沒壓力太放鬆，就會變成輕視」。

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