馬拉拉自認Taylor Swift粉絲 人生首次入場睇騷

近年移居英國並跟任職巴基斯坦板球總會的馬利克結婚後，馬拉拉繼續為人權和婦權發聲，前日卻罕有地公開她與丈夫入場睇騷的照片，重提童年時跟好友在家鄉生活的片段，「經歷過（塔利班）禁止音樂和藝術的時代，（收聽）音樂就像是一份禮物。當時我們攀上岩石，對着老師和同學高唱Taylor Swift的《Love Story》，每一秒都感受到快樂，這就是我成為Taylor粉絲的開始」。

另一方面，倫敦站增設暖場嘉賓，其中一晚正是《蝙蝠俠》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）的模特兒女友素琪華達侯斯（Suki Waterhouse），後者昨日透過社交媒體上載她跟Taylor的合照並留言「感謝你送給我人生只有一次的寶貴機會，我愛你」。