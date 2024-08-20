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娛樂

馬拉拉自認Taylor Swift粉絲 人生首次入場睇騷

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift的世界巡迴演唱會「The Eras Tour」日前重返倫敦溫布萊球場，完成餘下5場表演，即將為整個歐洲巡唱畫上句號。曾以17歲之齡成為歷來最年輕諾貝爾和平獎得主的巴基斯坦少女馬拉拉（Malala Yousafzai），前日亦成為座上客，她跟夫婿馬利克（Asser Malik）及好友一起經歷「人生首次入場欣賞演唱會」的喜悅，並把各人戴上友誼手鏈的合照上載到社交媒體，跟250萬名追隨者分享她跟Taylor的奇妙緣分。

近年移居英國並跟任職巴基斯坦板球總會的馬利克結婚後，馬拉拉繼續為人權和婦權發聲，前日卻罕有地公開她與丈夫入場睇騷的照片，重提童年時跟好友在家鄉生活的片段，「經歷過（塔利班）禁止音樂和藝術的時代，（收聽）音樂就像是一份禮物。當時我們攀上岩石，對着老師和同學高唱Taylor Swift的《Love Story》，每一秒都感受到快樂，這就是我成為Taylor粉絲的開始」。

另一方面，倫敦站增設暖場嘉賓，其中一晚正是《蝙蝠俠》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）的模特兒女友素琪華達侯斯（Suki Waterhouse），後者昨日透過社交媒體上載她跟Taylor的合照並留言「感謝你送給我人生只有一次的寶貴機會，我愛你」。

相關字詞﹕羅拔柏迪臣 素琪華達侯斯 Taylor Swift 馬拉拉

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