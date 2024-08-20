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娛樂

【娛樂場】內地劇《裝腔啟示錄》 職場精英脫假面具譜戀曲

【明報專訊】韓東君與蔡文靜主演14集內地劇《裝腔啟示錄》，改編自作者柳翠虎的同名連載小說，去年首播贏得口碑，豆瓣網評分高達8.2。在內地獲獎無數，包括「微博視界大會─大眾喜愛作品獎」、「國劇盛典─年度優秀劇集」、「影視榜樣．2023年度總評榜─人氣劇集獎」、「國家廣播電視總局─2023中國劇集精選獎」和「2024首都廣播電視節目製作業協會─年會推優名單年度品質劇集獎」。

《裝腔啟示錄》講述初出茅廬的律師唐影（蔡文靜飾）在飛機上偶遇金融才俊許子詮（韓東君飾），展開一段曖昧博弈的情愛故事。二人由靠裝的生活到卸下虛假的自己，重拾自我，建立互信、坦誠戀愛。

三十而立的迷惘

憑《無心法師》讓觀眾印象深刻的韓東君伙拍最近參加內地綜藝節目《乘風2024》被封「搞笑女」的蔡文靜，劇中演活30歲出頭的都市男女，各自在工作領域有優異表現，年薪亮眼，散發輕熟魅力。不過這些「裝腔」的生活，都是用來表現「我過得很好」的偽裝，真實的他們清楚知道自己不過是「昂貴的廉價勞動力」，每天面對人生的迷惘，贏得不少同年齡層的觀眾共鳴。

蔡文靜透露拍攝其中一場因工作上處處碰壁，仍為理想打拼，希望成精英能在商務中心上班，仰望商廈戲分時，內心突然感到特別心酸，想到自己曾有過同樣時刻，「以前到上海出差，那時剛開始拍戲，站在那裏慨嘆自己好渺小，覺得有能力的人那麼多，我什麼時候才能在這個社會有立足之地」。

蔡文靜領悟「去偽存真」

蔡文靜認為「裝腔」的行為是一種保護色，領悟到成長是「去偽存真」，想當年由老家到北京讀書，也想包裝一下自己，「會想喜歡一個怎樣的演員，要向她學習。可是過了一段時間，又覺得另外一個樣子是好的，那我把自己包裝成另外的樣子。到現在，我不怯於把最真實的自己展示給人家，覺得這就是內心的小孩長大了」。

韓東君深明打工要「裝腔」

韓東君飾演金融界才俊許子詮，在職場上名副其實「夾心階層打工仔」，整天為工作東奔西跑，為取佳績不擇手段。韓東君回憶入娛樂圈前已明白打工要「裝腔」，「那時我在餐廳工作，遇過形形色色的人，就算客人提出無理要求都要忍受，因為我當時需要這份工作」。

韓東君透露今次以較輕鬆的演繹方式，讓角色性格自然流露，希望跟觀眾拉近距離，「生活上，我也在追求這種感覺，自己不是憋着不說話的人，喜歡直來直往，比較輕鬆、隨性」。

《裝腔啟示錄》港台電視31

8月19日起 逢周一至五 晚8時35分

相關字詞﹕蔡文靜 韓東君 裝腔啟示錄

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