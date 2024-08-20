斥棄置行為如將狗「提早往生」 毛守Kent翁靜晶懸紅共20萬尋寶蓮寺兩犬

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翁靜晶昨晚在YouTube頻道節目《危險人物2.0》直播，透露幾日前獲悉寶蓮禪寺發生虐狗事件，有動物義工組織的人向她求助。她即時了解情况，得知唐狗「大妹」和「細妹」由狗BB開始在寺中長大，狗父母也是在寺內生活，直至幾年前相繼死去。當時有位寺中員工「權嫂」很惜小動物，一直由她照顧寺內動物，後來「權嫂」被辭退後，已曾發生虐狗事件。

找到綠頸圈未見狗蹤

翁靜晶提到禪寺年前來了新主管，因對方踩到狗尾被咬，向漁護處投訴派人捉狗，「寺內有些廚工也好惜『大妹』和『細妹』，當時想法子收埋兩狗，避過漁護處的捉狗隊」。至於兩狗被縛棄置的經過，翁靜晶稱其中一隻被塞入麻包袋並束着袋口，另一隻被套頭同被掉上車，「雖然荒山野嶺沒有CCTV，但駕車棄狗的人有車cam，警方已有證據，我不便透露車cam內容，由警方調查和公布」。她透露連日來很多人上山找「大妹」和「細妹」，牠們頸上分別有紅色與綠色頸圈，據知已找到綠色頸圈，但未見狗蹤迹。

有人稱棄狗是「放生」

翁靜晶表示發生棄狗事件後，寶蓮禪寺發聲明卻沒有報警，甚至有人稱棄狗是「放生」，令她十分憤怒，直斥行為是將狗「提早往生」。有動物義工組織負責人以私人身分懸紅10萬元尋狗，甚至屍體，只要有足夠資料成功檢控也獲酬勞。

翁靜晶稱跟老公何猷彪提及此事，對方提議也出10萬元懸紅，連同之前義工組織負責人的懸紅，共20萬元，「我會連網民『課金』的錢也捐出，希望找到兩狗下落，最想牠們仍生還，若已死，只要有資料能將壞人繩之於法亦會獲賞金」。

陳志雲李婉華促涉事人承擔責任

陳志雲與李婉華昨日一起直播，以「有宗教信仰應該更尊重生命？」為題討論事件。李婉華形容虐狗事件竟然在寺內發生，令人感到匪夷所思，又好奇傳聞中下令棄狗的主管是否有宗教信仰，怎可以落手這樣做。陳志雲稱無論涉事主管是否有宗教信仰，也應該為自己的行為負責，「若佢真係有責任，唔該你行出嚟承擔責任，你的行為令僱主形象受損、蒙羞，個人決定不代表機構，應自己負起責任，亦對代執行命令的人較公道」。

寶蓮禪寺於本月17日向員工發內部通告，就有關棄狗報道一事，為配合警方調查，涉事員工由即日起暫時停止職務，直至另行通告。