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娛樂

Anson Lo接受批評唔介意舞姿被笑 聞保錡到菊梓喬香閨過夜 Edan：乜咁唔小心

盧瀚霆回應試當真「忍笑片」風波 稱沒有不快：各花入各眼

【明報專訊】YouTube頻道「試當真」日前推出新片《試運會〈忍笑鐵人耐力賽〉》，取笑盧瀚霆（Anson Lo）在新歌《Hey Hey OK！》MV的舞姿，事件惹神徒（Anson Lo粉絲暱稱）不滿，採取退訂閱行動，試當真之後將影片下架並道歉。Anson Lo前晚在澳門參與戶外騷，演繹話題新歌《Hey Hey OK！》，落力跳唱及照做招牌手勢惹粉絲尖叫。Anson Lo表示心情沒受試當真「忍笑片」風波影響，認為各花入各眼，不覺得被針對，希望事件告一段落。同場呂爵安（Edan）提到保錡被指到菊梓喬香閨過夜，笑稱「乜咁唔小心」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

MIRROR成員Anson Lo、Edan及李駿傑（Jeremy）前晚於澳門酒店水上樂園參與音樂節活動，三人以「外星三少女」壓軸登場，合唱時興奮互相淋水，又拿水槍向觀眾射水，玩到由頭濕到落腳。他們換衫後接受訪問，齊聲表示連內褲也濕透，但玩得很開心，穿貼身背心上陣的Anson Lo身形比隊友更健碩。

「各花入各眼 沒有對與錯」

Anson Lo表示有留意「試當真」與神徒之間的報道，但沒有不開心。他稱已出道6年，對於網上常有不同聲音，或任何形式的反映意見，都不會太介意，「所謂各花入各眼，每人喜好都有不同，沒有對與錯。知道粉絲一直好惜我，希望大家沒因為此事感不開心或爭吵，也希望事件告一段落」。他表示常收到外間不同的批評，善意的會聽取意見，不認為別人刻意針對他，「首歌的舞步不算太特別，都是好多流行歌手做過的一些基本動作。網絡世界可以發表不同的意見，無論是鍾意或不鍾意，都是個人喜好」。

Edan補鑊 恭喜保錡識到朋友

談到隊友Stanley今日（20日）34歲生日，姜濤和陳瑞輝在社交網鬥快向壽星講「生日快樂」。Edan聞言搞笑說：「正日生日都未到就祝賀，咁都有得鬥快？要鬥不如話去年已經講了，還講定未來20年，計埋時差都得」。他們稱正日不會阻Stanley，會留待之後才跟他慶祝。提到鄭中基早前自爆患抑鬱症，決定暫停工作休養。Edan表示有關心對方，傳短訊問候，獲對方回覆「OK」。Edan認為不必追問太多，如對方想找人傾訴，自己樂意做聆聽者。

對於ERROR成員保錡被指經常到菊梓喬（Hana）香閨過夜，保錡承認「了解中」。Edan笑說：「恭喜晒！乜咁唔小心呀！」疑想嘲笑保錡，身旁經理人黃慧君（花姐）即說，保錡和Hana只是朋友。自知講錯說話的Edan一臉尷尬，再補鑊說是恭喜他識到朋友。問Edan會否過兩招給保錡，小心出入免被人發現？他不懂應對。Anson Lo和Jeremy即幫口說Edan向來做事都很小心。Edan自嘲道：「這個故事教訓我，以後說話都要小心啲。」

林奕匡打籃球「拗柴」 唔敢見老婆

另外，參與演出的林奕匡撐拐杖負傷上台，稱上星期打籃球不慎「拗柴」，幸沒有骨折，大概要休養數星期才痊癒，「受傷後不敢見老婆，驚她擔心，老婆已懷孕39周，隨時臨盆」。

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相關字詞﹕試運會《忍笑鐵人耐力賽》 試當真 李駿傑（Jeremy） 呂爵安（Edan） 盧瀚霆（Anson Lo）

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