明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《同居少女諸事卜》 雲浩影吳家忻蘇皓兒求愛日記

【明報專訊】雲浩影（Cloud）、吳家忻（Kayan9896）與蘇皓兒（Chloe）主演Viu網劇《同居少女諸事卜》近日在黃Viu上架，每集約12分鐘。劇集以時下流行的占卜為題材，講述3名生於1997年至2009年間的「Z世代」女生Sammy（雲浩影飾）、Iris（吳家忻飾）和Tracy（蘇皓兒飾）在同一屋簷下的生活點滴。

Cloud陷三角戀

處女座的Sammy屬計劃型女孩，遇上不修邊幅理想主義的白羊座Tracy，外向兼有自由靈魂的射手座迷信大師Iris夾在二人中間。性格不同的3人一邊尋找愛情真諦，一邊探索自我和人生的多樣性，尋找身為女生的真正需求。

首次拍劇的Cloud周旋在「初戀情人」Peter（郭嘉駿飾）與「穩交男友」Jack（何啓華飾）之間，被喻為全劇的「艷遇擔當」。

阿Dee勁有感染力

拍劇初哥Cloud承認十分緊張，「第一次要記咁多對白，又第一次拍感情戲，真係好擔心NG，多得演出經驗十足的阿Dee（何啓華）帶住，才令拍攝順利」。她難忘跟阿Dee拍分手戲，讚對方演戲很有感染力，好犀利。

Cloud拍攝跟193（郭嘉駿）的回憶片段中，有清純校服look，193則有機師look。阿Dee劇中被封賤男，不想同居又不想結婚，令Cloud傷心。Cloud要應付不少爆喊場面，大考演技，直認很大挑戰，拍喊戲時，工作人員為令她好好醞釀情緒，大家在現場都保持安靜，當Cloud培養好情緒，埋位時話喊就喊，拍攝順利。Cloud表示在MV拍喊戲拍得多，拍劇是第一次，為投入情緒回想一些傷心往事，喊完還要想如何收拾心情。

吳家忻繼《#她和她的戀愛小動作》後，再度參演Viu網劇，笑言在《同居少女諸事卜》最大收穫是友誼，「今次同Cloud、Chloe經常共處一室，不用埋位時3個女仔談天說地，上至愛情問題，下至飲飲食食，增進不少友誼」。

Chloe「男女通殺」

Chloe飾演「男仔頭」性格的Tracy，一反女神形象，糾纏於陸駿光與鄧月平的曖昧三角關係。她表示難忘跟陸駿光演對手戲，「陸駿光飾演一個非常油膩大叔，他時時刻刻都會對住我單眼，講肉麻說話，搞到我不斷忍笑」。Chloe與鄧月平劇中有曖昧感情線，鄧月平自言獻出了「第一次」，「過去我多數飾演女性化的角色，今次首次挑戰man爆性格，還要氣場十足，絕對是嶄新嘗試，希望大家會鍾意」。

上 / 下一篇新聞