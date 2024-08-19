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娛樂

試當真取笑盧瀚霆舞姿掀退訂潮 游學修蘇致豪刪片道歉

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）舞技出眾，歷年推出的跳唱歌深得「神徒」（粉絲暱稱）喜愛。最新歌曲《Hey Hey OK！》赴沖繩拍MV，網上點擊破500萬。今次的招牌舞步，獲不少藝人和神徒跟住跳。YouTube頻道「試當真」日前在會員專區推出新片「試運會《忍笑鐵人耐力賽》」，當中有《Hey Hey OK！》MV的跳舞片段，引起部分會員不滿Anson Lo舞技被取笑，採取退訂閱行動。不少神徒亦在社交平台留言認為做法有問題，引起議論。試當真其後將影片下架，並在社交平台發文道歉，創辦人游學修和蘇致豪亦在網上公開致歉。

娛樂組

試當真推出的「試運會《忍笑鐵人耐力賽》」，標題為「忍笑初賽足本20條片！地獄程度MAX！你忍到幾多條？」當中有Anson Lo新歌《Hey Hey OK！》MV跳舞片段，有質疑此舉取笑Anson Lo舞姿，引起會員退訂閱風波。

有自言做了試當真3年會員的人稱看片後覺得做此片的人「心地極差」，笑Anson Lo跳舞觸及底線，決定即時退訂。有不少神徒亦在社交平台留言認為做法有問題，引起熱議。

認拿揑失當 日後加倍小心

試當真見事態嚴重，除刪除Anson Lo的影片外，還在社交平台發文道歉：「近日《忍笑鐵人耐力賽》中，會員專區所上傳的初賽題目片段，引起部分觀眾反感，本台深表歉意。收到觀眾反映後，本台已即時把會員片下架，並立刻檢討是次事件。製作組蒐集了20條不同人士提供的網絡影片，供參賽者們作忍笑測試。我們盡可能接納了不同人的提稿，囊括不同類型、形式、口味的影片，並在正式版播出前過濾部分敏感題目。我們一直為了搞笑努力拿揑界線，然而今次明顯拿揑失當。本台必須為是次處理不周負上責任。我們相信，搞笑需要勇於嘗試挑戰冒險，同時亦必須顧及他人感受。試當真謹此致歉，日後定必加倍小心。」聲明發出後，有網民不認同試當真需要道歉，感到失望，有說古天樂的《今期流行》舞步都被笑了這麼多年。

強調冇任何嘲笑成分

試當真頻道由游學修、蘇致豪、許賢創辦，蘇致豪與游學修昨日在網上就事件回應，前者表示節目的構思來自日本一個搞笑節目，有很多惡趣味笑點，「我一直想拍同類型節目，所以日前推出這個忍笑比賽試水溫，沒想到隨即滑鐵盧」。蘇致豪稱自己是參賽者之一，初賽時看了很多片，忍不住笑，「其中一條就係Anson Lo跳舞嘅片，我嗰陣時其實冇覺得自己有任何嘲笑成分」。他稱當時想承接前兩條片的鋪排，製作一個反預期的效果，引大家笑，又透露游學修沒有參與製作今次「忍笑比賽」，只是參賽者，認為放Anson Lo跳舞片在會員區是沒有觸犯任何禁忌，也不是想傷害任何一個同業。

游學修擬學跳《Hey Hey OK！》

蘇致豪承認自己拿揑不好，搞笑很難做到踩界又不過界，或令人感到冒犯，計錯歡樂指數，擔心新聞出街後Anson Lo會否介意，試過聯絡對方公司，解釋自己初心非焫㷫Anson Lo，相信對方會明白，有機會跟Anson Lo講不好意思，這個不是他的原意。

游學修表示試當真有必要回應事件，「但係同時又覺得喺Threads嗰度，我一直都冇出聲，未有在網上回應，其中一個原因，譬如我留言去回覆，或者我一出聲，只會吸引咗更多人去討論呢件事，對各方面都無好處」。他認為若有人不認同試當真的解決方法和回應，繼續去開戰也無人得益，提議或者自己認真學跳一次《Hey Hey OK！》，問大家無數打和好不好。

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