明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

黎諾懿喜與《四葉草》演員重聚 梁漢文盼Big Four伙草蜢組「七小福」開騷

【明報專訊】黎諾㦤、姚子羚、陳自瑤、洪永城、朱晨麗、梁漢文、蘇永康、林曉峰等前晚到澳門錄影無綫節目《相約澳門「京」豔之旅》。梁漢文、黎諾懿、陳自瑤和姚子羚先後演出過無綫《四葉草》系列劇集，相隔20年同場重聚，黎諾懿稱當年在《當四葉草遇上劍尖時》角色外號「左手劍神」，多得真正「劍神」張家朗在巴黎奧運摘金，令《四葉草》能重播，「20年前大家已有前瞻，知劍擊會帶來熱潮」。

姚子羚想念已故錢國偉

黎諾㦤自爆想拍《四葉草2024》或叫《中年好劍擊》，「劇情已有概念，打算向總經理曾志偉『賣橋』。如果有機會，還想找當年有份拍的黃婉佩投資，因她的公司已上市，可以打本給我拍新劇」。

姚子羚提起《四葉草》，難忘一班人去塞班島拍外景趣事，最不捨是已故監製錢國偉，留下很多珍貴回憶。除《四葉草》，黎諾懿與姚子羚參演的《隨時候命》近日亦於凌晨時段重播，黎諾懿難忘因此劇認識好友鄭伊健。

梁漢文近年主攻內地發展，除忙於中港兩邊走拍劇外，9月中與好兄弟張衛健到馬來西亞雲頂開演唱會，預告會勁歌熱舞。提到草蜢明年入行40年舉行演唱會慶祝，問他與張衛健、許志安、蘇永康的Big Four會否有機會重聚？梁漢文認為夾檔期最困難，相信事在人為，笑說：「我細個聽草蜢的歌長大，最近聽聞蔡一智明年可以取『樂悠咭』。其實若干年前草蜢開紅館騷，Big Four曾當嘉賓，當時7個人上台夾埋變成『七小福』，一起跳唱《忘情森巴舞》好好玩。之後曾想過不如『七小福』一齊開騷，可惜因檔期問題不了了之，如果有機會，好期待7個人再聚在一起表演」。

陳自瑤冇同王浩信慶祝七夕

穿紅色連身露背裙的陳自瑤節目中品嘗米芝蓮美食，透露最愛食豆腐、豆腐花、飲豆漿，又喜歡地道家鄉菜和濃味食物，特別是有湯的麵食，是否覺得太dry要濕潤？她否認：「我當然不dry啦，不過皮膚需要保濕。」陳自瑤忙拍新劇《刑偵12》，日前七夕節在工作中度過，未能與丈夫王浩信慶祝，反而跟拍檔林保怡一起。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕梁漢文 相約澳門「京」豔之旅 蕭正楠 高海寧 劉穎鏇 陳自瑤 姚子羚 黎諾㦤

上 / 下一篇新聞