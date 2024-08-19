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娛樂

區瑞強弟八旬羅秀蘭入圍《中年3》 吳大強「長老」地位被取代

【明報專訊】無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3》早前全球海選，吸引逾6000人報名；最後選出140名參加者入圍，昨日獲安排出席記者會。今輯除香港區與海外選手100強外，還有大灣區、新馬區各20強，入圍者年齡由35歲到80歲，當中80歲羅秀蘭打破首輯吳大強年齡最大參加者紀錄，65歲區瑞強胞弟區瑞明順利入圍，鍾凱瑩和侯靜伊同是歌唱比賽冠軍人馬，有緣相隔17年再聚首。

記者：林祖傑

區瑞明與羅秀蘭同獲編入「SUPER Senior」組，區瑞明表示順利入圍十分開心，雖然高手雲集，也希望可以晉級。對於不被胞兄區瑞強看好，區瑞明說：「他是有信心我入圍，不過之後就好難講，一步步來，我都會加操。」他透露獲女兒鼓勵參賽，抱平常心玩下心態，「這年紀追夢最緊要有膽量，盡力而為啦！」

羅秀蘭破紀錄以80歲之齡入圍，表示之前已想參加，只心想沒講出口，子女知道後十分支持為她報名，直認估不到自己能入圍，「其實我以前好鍾意唱K，好耐冇唱，現在要重回K房練歌」。

鍾凱瑩曾與劉以達組福音樂隊

40歲紋繡師鍾凱瑩被編入「顏值擔當」，36歲發燒碟歌手侯靜伊入「專業唱家班」，原來二人早於17年前已認識，同參加卡拉OK音樂比賽，分別於公開組和學生組奪冠。鍾凱瑩謙虛表示被抬舉，只認為自己順眼，「我後生時都做過模特兒，亦有夾過Band，曾與劉以達組福音樂隊Love Mission，今次參賽原因是希望做一件事，令失聰的爸爸在女兒身上得到光榮感」。

侯靜伊表示選擇全職唱歌後，帶給自己很多歡樂與朋友，不認為以歌手身分參賽有優勢，音樂在她的生命中佔很多時間，抱學習態度參賽，盼從中得到進步。

Dan James努力學廣東話

來自澳門的35歲美妝推銷員馮月芊、移居英國的36歲自由工作者徐殷妍，以及來自英國的39歲表演工作者Dan James列入「全球好聲音」。馮月芊稱受上輯冠軍古淖文啟發，決定最後一次追夢。徐殷妍獨自移英5年，表示在港時任職模特兒，參加過新秀，未能獲獎，決定回港再挑戰自己。Dan James透露來港生活大半年，正努力學廣東話，海選時選唱張學友的《李香蘭》突圍，正努力學唱李克勤的《月半小夜曲》挑戰自己。

師兄師姐到場打氣畀貼士

《中年好聲音》師兄師姐吳大強、支嚳儀、顏米羔、陳俞霏與沈宗賢到場打氣和給予貼士。支嚳儀教路要放鬆心情，不要看負面評論，因有些衝擊力好強，最重要平常心享受舞台。吳大強笑稱「長老」地位被打破，教參賽者要減壓，上台前先深呼吸，視評判和觀眾是朋友，選唱最熟識的歌，增加信心。顏米羔認為最重要唱出畫面，便能感動人。

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